8 помилок, яких ніколи не можна робити на парковці

Не намагайтесь зайняти чуже місце для паркування

Експерти кажуть, що не потрібно займати місце для паркування, якщо хтось інший чекає на нього.

Важливо чекати своєї черги. Продовжуйте рухатися, доки не знайдете місце, яке буде вільне.

Не паркуйтеся над лініями

Коли ви шукаєте місце для паркування, немає нічого більш неприємного, ніж нарешті знайти місце, яке частково заблоковане сусідньою машиною.

Паркувальні місця розділені лініями, тому якщо ви погано паркуєтесь і займаєте більше ніж одне місце, то це може бути проблемою.

Не їздіть швидко

На парковці потрібно завжди звертати увагу на знаки, обмеження швидкості та рух транспорту.

Також особливо важливо стежити за пішоходами та бути обережним за кермом у таких умовах.

"Малі діти можуть бігати, а люди похилого віку можуть вас не почути. Також є багато сліпих зон", - зазначають експерти.

Вкрай важливо, щоб водій був зосереджений та пильний під час руху.

Не обережне відкривання дверей

Необхідно повільно й обережно відкривати двері, коли поруч припарковані інші автомобілі.

Ніхто не хоче мати вм’ятини та подряпини на своїй машині, особливо від незграбних водіїв, які паркуються надто близько. Переконайтеся, що відкриваєте двері обережно, щоб не пошкодити машину поруч.

Не залишайте візок для покупок

Коли ви перебуваєте на парковці продуктового магазину, один із найбільших помилок - це залишити візок для покупок замість того, щоб залишити його на місці.

Не займайте місця для інвалідів

Не можна паркуватися на місці, призначеному для людей з обмеженими можливостями, якщо ви не маєте права на пріоритетне паркування. Це не тільки недоброзичливо та необдумано, але й протизаконно.

Ходіть обережно та думайте про інших

Коли ви прогулюєтеся автостоянкою, ви повинні ходити дуже обережно та думати про інших водіїв.

Не ходіть по центру автостоянки, адже часто водії шукають вільні місця і можуть не помітити людину.