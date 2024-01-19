8 помилок, які заважають вам відпочити у вихідні дні: ми всі їх робимо

Ви намагаєтесь переробити всі справи

Найчастіша помилка - брати на себе занадто багато. Коли настають вихідні, дуже легко захопитися і спробувати переробити всі справи за два вихідні дні. Таке навантаження не тільки не дає організму відпочити, а й посилює стрес через всі заплановані завдання, які необхідно виконати до понеділка.

Подумайте, може варто скоротити плани або делегувати пару завдань своїм домашнім, щоб не відчувати себе перевантаженим.

Приносите роботу додому або надолужуєте недороблене

Така звичка стирає межу між професійним та особистим життям. Дослідження показують: щоб знизити стрес та запобігти вигоранню, важливо відмовлятися під час відпочинку від занять, пов'язаних із роботою.

Коли настане вечір п'ятниці, наберіться сміливості та відключіть сповіщення робочих чатів та електронної пошти. Виділіть собі час для перевірки повідомлень та листів – не більше однієї години на день і не перед сном. Так ви не будете приклеєні до гаджетів і зможете повноцінно відпочити.

Шумні вечірки та алкоголь з друзями

Багато хто помилково вважає, що спілкування з друзями є невіднятною частиною відпочинку у вихідні дні. Але це може стати не меншим стресом, як і перевтома.

Зустрічайтеся з друзями за чашкою кави або обідом у будні, а не влаштовуйте масштабні вечірки до пізньої ночі у вихідні. Спокійніші форми спілкування дозволять тілу і розуму отримати достатню кількість часу для відпочинку, не створюючи зайвого стресу через дуже веселе проведення часу.

Переїдання

Це найпоширеніша пастка, в яку часто потрапляють люди, коли у них бурхливі вихідні з друзями або зовсім нічого не заплановано у вільний час. Звичайно, іноді можна побалувати себе чимось смачненьким, але краще уникати переїдання. До речі, велика кількість солодкого перед сном може спричинити безсоння.

Постарайтеся не сильно змінювати свої звички харчування у вихідні дні та не переїдайте, сидячи біля екрана телевізора або комп'ютера. Переконайтеся, що те, що ви їсте і п'єте, має сенс як зі здоров'я, так і з погляду емоцій. Харчуйтеся свідомо.

Зависання у соціальних мережах

В інтернеті завжди є чим зайнятися. Потоки ріллсів, кумедні короткі відео з котиками, чужі сторінки в соцмережах - і кілька годин пролітає непомітно. А потім накриває усвідомленням, наскільки безцільно ви витратили половину вихідного в той час, як ваші друзі публікують щасливі фото.

Перестаньте порівнювати себе з іншими та не зависайте в телефоні у вихідні дні. Дозвольте вашим очам та мозку повноцінно відпочити.

Невміння перемикатися

Постійні думки про події будніх днів та повторне переживання викликають сильну втому та занепокоєння. Не варто починати думати про роботу в неділю - це точно зіпсує вам відпочинок.

Переключіть свої думки на щось інше: книги, веселу музику, улюблене хобі. Все, що емоційно безпечне, миттєво розслаблює тіло та розум.

Перегляди серіалів до глибокої ночі

Відсутність нормованого сну у вихідні - ще одна важлива помилка, яка заважає відпочити. Спокуса подивитися улюблений серіал до пізньої ночі велика, але якщо хочете добре відпочити, доведеться це перебороти.

Не порушуйте графік сну у вихідні дні. Лягайте спати у звичний для вас час і вставайте приблизно так, як і в будні. Якщо ви зрушите сон у п'ятницю та суботу, то в неділю ваш організм сам посуне години сну і в понеділок ви прокинетеся з почуттям втоми.

Відсутність фізичного навантаження

Фізичні вправи необхідні хорошого здоров'я, але може бути складно знайти мотивацію ходити у спортзал на вихідних.

Намагайтеся знайти цікаві способи залишатися активними. Запишіться на танці або басейн. В крайньому разі - здійсніть більш тривалу прогулянку у вихідні дні.