8 ошибок, которые мешают вам отдохнуть в выходные дни: мы все их совершаем

Суббота и воскресенье пролетают незаметно, и вы чувствуете, что совершенно не отдохнули. Причина тому - неправильное проведение времени, неумение переключиться и отдохнуть.
Какие ошибки нам мешают полноценно отдыхать в выходные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Women on Topp.
Самая частая ошибка - брать на себя слишком много. Когда наступают выходные, очень легко увлечься и попытаться переделать все дела за два выходных дня. Такая перегрузка не только не дает организму отдохнуть, но и усиливает стресс из-за всех запланированных задач, которые необходимо выполнить до понедельника.
Задумайтесь, может стоит сократить планы или делегировать пару задач своим домашним, чтобы не чувствовать себя перегруженным.
Такая привычка стирает грань между профессиональной и личной жизнью. Исследования показывают: чтобы снизить стресс и предотвратить выгорание, важно отказываться во время отдыха от занятий, связанных с работой.
Когда наступит вечер пятницы, наберитесь смелости и отключите уведомления рабочих чатов и электронной почты. Выделите себе время для проверки сообщений и писем - не более одного часа в день и не перед сном. Так вы не будете приклеены к гаджетам и сможете полноценно отдохнуть.
Многие ошибочно полагают, что общение с друзьями является неотъемлемой часть отдыха в выходные дни. Но это может стать не меньшим стрессом, как и переутомление.
Встречайтесь с друзьями за чашкой кофе или обедом в будни, а не устраивайте масштабные вечеринки до поздней ночи в выходные. Более спокойные формы общения позволят телу и разуму получить достаточное количество времени для отдыха, не создавая лишнего стресса из-за слишком веселого времяпровождения.
Это распространенная ловушка, в которую часто попадают люди, когда у них бурные выходные с друзьями или совсем ничего не запланировано в свободное время. Конечно, иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким, но лучше избегать переедания. Кстати, большое количество сладкого перед сном может стать причиной бессонницы.
Постарайтесь не сильно менять свои привычки питания в выходные дни и не переедайте, сидя у экрана телевизора или компьютера. Убедитесь, что то, что вы едите и пьете, имеет смысл как с точки здоровья, так и с точки зрения эмоций. Питайтесь осознанно.
В интернете всегда есть чем заняться. Потоки риллсов, смешные короткие видео с котиками, чужие страницы в соцсетях - и несколько часов пролетает незаметно. А потом накрывает осознанием, как бесцельно вы потратили половину выходного в то время, как ваши друзья публикуют счастливые фото.
Перестаньте себя сравнивать с другими и не зависайте в телефоне в выходные дни. Позвольте вашим глазам и мозгу полноценно отдохнуть.
Постоянные мысли о событиях будних дней и повторное переживание вызывают сильную усталость и беспокойство. Не стоит начинать думать о работе в обед воскресенья - это точно испортит вам отдых.
Переключите свои мысли на что-то совершенно иное: книги, веселую музыку, любимое хобби. Все, что эмоционально безопасно, мгновенно расслабляет тело и разум.
Отсутствие нормированного сна в выходные - еще одна важная ошибка, которая мешает отдохнуть. Соблазн посмотреть любимый сериал до поздней ночи велик, но если хотите хорошо отдохнуть, то придется это перебороть.
Не нарушайте график сна в выходные дни. Ложитесь спать в привычное для вас время и вставайте приблизительно так же, как и в будни. Если вы сдвинете сон в пятницу и субботу, то в воскресенье ваш организм сам подвинет часы сна и в понедельник вы проснетесь с чувством усталости.
Физические упражнения необходимы для хорошего здоровья, но может быть сложно найти мотивацию ходить в спортзал на выходных.
Постарайтесь найти интересные способы оставаться активными. Запишитесь на танцы или на бассейн. В крайнем случае - совершите более длительную прогулку в выходные дни.
Ранее мы рассказывали, что психолог назвала четкий признак детской травмы во взрослом возрасте.
А еще писали, что указывает на дисбаланс в вашей жизни.