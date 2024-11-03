Уникайте цих 5 видів меблів в інтер'єрі: вони давно вийшли з моди

Деякі меблі, які колись вважалися символом стилю та розкоші, вже давно виглядають застаріло. Яких меблів варто уникати, щоб не зіпсувати враження від інтер'єру своєї оселі?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які меблі краще не ставити у кімнату в 2024 році.

Дивани з широкими підлокітниками

Широкі підлокітники на диванах колись були популярними, особливо в стилі хай-тек, і часто використовувалися як невеликі журнальні столики. Проте зараз така масивність не відповідає сучасним мінімалістичним трендам і часто робить простір занадто завантаженим.

Більш актуальні моделі з вузькими підлокітниками або взагалі без них, що дозволяє створити в кімнаті більш відкритий і затишний вигляд. Щоб додати функціональності, краще поставити невеликий кавовий столик поруч. Такий підхід надає більше свободи у просторі, зберігаючи комфорт.

Меблі в стилі лофт

Меблі в стилі лофт із чорного металу та грубого дерева, які колись задавали модний індустріальний настрій, зараз виглядають старомодно. Масова популярність цього стилю привела до того, що інтер’єри з таким оздобленням стали набридати багатьом.

Дизайнери радять звертати увагу на більш натуральні та теплі матеріали, як-от світле дерево або натуральний текстиль, які допоможуть створити затишок без надмірної грубості та холодності стилю лофт.

Готові стінки для телевізорів

Шафи-стінки для телевізорів раніше мали перевагу завдяки своїй місткості й можливості швидко облаштувати зону розваг. Сьогодні ж такі моделі виглядають громіздкими та часто не відповідають сучасним вимогам до дизайну.

Замість цього все більше обирають окремі модульні елементи, які дозволяють створити легший і гармонійний вигляд у кімнаті. Модульний підхід також забезпечує більшу гнучкість для адаптації інтер’єру під конкретні потреби.

Масові меблі з ІКЕА

Меблі від ІКЕА були популярними завдяки доступності та універсальності, проте їх надмірна поширеність знижує унікальність інтер’єрів. Багато дизайнерів зараз уникають надто простих і типових рішень з ІКЕА, замінюючи їх на більш індивідуальні та нестандартні елементи.

Використання меблів з унікальними деталями та фактурами додає особистості та самобутності в інтер’єр, уникаючи вигляду «квартири під копірку».

Класичні меблі з різьбленими елементами

Різьблені шафи, столи та інші елементи в класичному стилі, які колись вважалися символом розкоші, тепер часто виглядають надто складно та недоречно в сучасних інтер’єрах.

У тренді - прості форми та функціональність, тому меблі з надлишковими декоративними елементами поступаються мінімалістичним рішенням. Якщо потрібен акцент, краще використовувати один виразний елемент, але уникати перевантаження декоративними деталями, щоб створити збалансовану і легку атмосферу в оселі.