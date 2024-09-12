8 самых распространенных ошибок при мытье посуды и уборке кухни

Уборка на кухне состоит из многих дел - грязную посуду нужно мыть, крошки убирать со столов, а пол подметать. Поэтому легко забыть о какой-то поверхности или допустить ошибку в уборке, что значительно уменьшит эффективность очистки.

О том, какие ошибки чаще всего случаются при уборке кухни и мытье посуды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Southern Living .

Не чистить кухонную губку

Мы полагаемся на наши губки для всех видов кухонных работ, от мытья драгоценных фарфоровых тарелок до чистки микроволновки.

Однако первый шаг к разумному использованию губки - использовать ее в основном для мытья посуды (или иметь несколько отдельных губок), а второй - своевременная замена, ведь грязная губка или тряпка только распространяет бактерии.

После каждого мытья желательно промыть губку, выжать из нее воду и положить губку на сухую поверхность.

Использовать агрессивные чистящие средства

Большой соблазн побрызгать и протереть кухню как можно быстрее, чтобы завершить уборку, но найдите минутку, чтобы подумать, с каким типом поверхности вы имеете дело, как лучше ее очистить и каким средством это сделать. Ведь отбеливатели или другие абразивные средства могут повредить столешницы.

Не обезжиривать поверхности

Если вы готовите пельмени, делаете соус для спагетти, жарите курицу или выпекаете на сливочном масле, несомненно, жир будет оставаться на приборах, столешницах и шкафах.

Он непривлекателен, липок и собирает пыль, создавая еще больший беспорядок на кухне. Поэтому регулярно обезжиривайте поверхность после приготовления пищи, чтобы предотвратить образование грязи, не забывая заглядывать под съемные конфорки плиты.

Не чистить посудомоечную машинку

Внутреннюю часть посудомоечной машины тоже следует чистить. Впрочем, это советуют выполнять не слишком часто - всего раз в месяц.

Избавление от грязи, которая может забить фильтры, распылители и сливные отверстия посудомоечной машины, имеет решающее значение для достижения максимальной эффективности мытья посуды.

Не мыть кофеварку или электрочайник

Отложения жесткой воды со временем могут скапливаться на стенках чайника или кофеварке. Эта накипь мешает работе прибора, замедляет заваривание и влияет на вкус утреннего напитка.

Загружать в посудомойку всю посуду

Не следует загружать в посудомоечную машину все, что попадается на глаза. Если вы хотите, чтобы ваши кухонные ножи оставались острыми, а их ручки держали форму, не кладите их в посудомоечную машину.

То же самое касается чугунных сковородок, которые могут ржаветь, и хрусталя, который может треснуть или помутнеть.

Не чистить кухонную раковину

Ваша раковина может выглядеть безупречно, но внешний вид может быть обманчив. Грязная посуда, бактерии от сырых ингредиентов и мытье рук делают кухонную раковину (а также кран и слив) одним из наиболее грязных мест в доме.

Именно поэтому раковины рекомендуют чистить и дезинфицировать еженедельно.

Не дезинфицировать ручки и выключатели

Для поддержания чистоты советуют протирать все, чего касаются ваши руки на кухне. Ручки на плите, ручки холодильника, ручки ящиков и выключатели на кухне - все это требует тщательной очистки соответствующими средствами.