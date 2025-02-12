7 фільмів про кохання, які чудово підходять для перегляду наодинці

Іноді найкращі моменти для перегляду фільмів - це коли ти наодинці з собою. Романтичні стрічки можуть стати ідеальним супутником для тих, хто хоче насолодитися емоціями наодинці.

Напередодні Дня усіх закоханих РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з 10 фільмів про любов, які подарують вам тепло, зворушать душу і дозволять насолодитися атмосферою романтики без необхідності у компанії.

Бабій (2009)

Американська романтична комедія з Ештоном Кутчером у головній ролі. Фільм розповідає про чарівного ловеласа Ніккі, який живе коштом заможних жінок у Лос-Анджелесі. Він насолоджується безтурботним життям, поки не зустрічає дівчину, яка змушує його задуматися про справжні почуття.

Дружина напрокат (2011)

Фільм розповідає про пластичного хірурга Денні, який удає, що має нещасливий шлюб, щоб легше завойовувати жінок. Але коли він закохується, його брехня заходить надто далеко, і він просить свою асистентку Кетрін зіграти роль його дружини. Разом із її дітьми вони вирушають на Гаваї, де ситуація виходить з-під контролю, а між героями виникають справжні почуття.

Шість днів, сім ночей (1998)

За сюжетом редакторка модного журналу Робін Монро вирушає у відпустку на тропічний острів, але через обставини змушена летіти на сусідній острів із грубуватим пілотом Квінном Гаррісом. Їхній літак зазнає аварії, і вони опиняються на безлюдному острові, де їм доводиться боротися за виживання та долати взаємну неприязнь, яка поступово переростає у справжню симпатію.

Освідчення (2009)

Історія розповідає про сувору боску Маргарет, яка, щоб уникнути депортації з США, змушує свого асистента Ендрю одружитися з нею. В обмін вона обіцяє йому кар’єрне підвищення. Разом вони вирушають до його сім’ї на Аляску, де під час спільного життя несподівано зароджуються справжні почуття.

Інша жінка (2014)

Комедійний фільм про трьох жінок, які несподівано дізнаються, що зустрічаються з одним і тим самим чоловіком. Адвокатка Карлі виявляє, що її бойфренд Марк одружений на Кейт. Згодом вони дізнаються про ще одну коханку - Ембер. Об'єднавшись, жінки вирішують помститися брехуну, і ця місія перетворюється на веселу та захопливу пригоду.

Мій хлопець - кілер (2015)

Головна героїня Марта після невдалих стосунків знайомиться з чарівним і загадковим чоловіком Френсісом. Він здається ідеальним, доки вона не дізнається, що він - колишній найманий убивця, який тепер вбиває тих, хто його наймає. Попри небезпеку, між ними спалахує справжнє почуття, а їхні відносини перетворюються на вибухову суміш романтики, гумору та екшену.

Щасливчик (2012)

Романтична драма про морського піхотинця Логана, який знаходить фото незнайомої жінки під час служби в Іраку. Він вважає цей знімок своїм талісманом, що рятує йому життя. Повернувшись додому, Логан вирушає на пошуки жінки з фото та знаходить Бет - самотню матір, яка не знає про його таємницю. Між ними зароджуються почуття, але минуле Логана може змінити їхню долю.