8 лучших ролей французской легенды Катрин Денев, которые завораживают

Катрин Денев несомненно можно назвать легендой французского кино, подиума и сцены. Поскольку она талантлива во многих сферах. А также женщину считают одной из самых красивых моделей.

Гениальный кутюрье

Фильм рассказывает о жизни и творчестве талантливого и очень популярного модельера прошлого века Ив Сен-Лорана. Эта лента раскрывает заслуги его последних лет работы, когда он являлся креативным директором своего модного дома, в должности которого, создал свою прощальную коллекцию. Также в фильме показана реальная жизнь модной мастерской.

Шербургские зонтики

Именно этот фильм принес Катрин славу и популярность. Она сыграла главную роль Женевьевы Эмери, которой всего 17 лет, но на ее долю уже приходится много испытаний. Героиня Катрин работает в семейном магазинчике, где продает зонтики. Там же живет автомеханик Ги, в которого безумно влюбленна юная девушка. Пара строит отличные планы на будущее, но Ги вынужден отправиться на войну в Алжир.

Человек, которого очень сильно любили

Этот фильм основан на реальных событиях, связанных с нераскрытым и таинственным исчезновением молодой девушки. История начинается с возвращения Аньес Ле Ру в родной дом, ее жизнь претерпела изменения не в лучшую сторону из-за неудачного брака и теперь девушка желает начать жизнь с нуля. Впоследствии она начинает испытывать романтические чувства к адвокату Морису Агнеле.

Танцующая в темноте

В центре сюжета стоит девушка, по имени Сельма. Она едет в Америку за лучшей жизнью для своего сына. Героиня картины надеялась, что сможет в США собрать некоторую сумму денег, чтобы прооперировать маленького сына. У него, как и у нее, врожденное заболевание глаз. Но ее ждут очень непредсказуемые ситуации, которые поставят осуществление главной цели под угрозу.

После меня

История о том, как через год молодому человеку и его матери приходится принять неутешительный диагноз и подготовиться к смерти. Преподаватель актерского мастерства Бенжамин узнает, что смертельно болен. Он не сразу принимает эту новость, некоторое время оставаясь в состоянии отрицания. Но у него есть поддержка в виде близких людей.

Беатрис поцелуй

В фильме перед зрителями предстает Клэр - это абсолютно счастливая, ведь она своими руками создала для себя настоящий рай. У нее есть прекрасный сын Симон, который вот-вот станет врачом, волшебный домик под Парижем и любимая работа акушерки, но всю свою жизнь она посвятила другим людям, потому одинока. Однако в один момент все меняется, когда в жизнь женщины вернулась Беатрис - ее мачеха, которая давным-давно сбежала от отца Клера.

Дикарь

Романтическая история Нелли и Мартена, случайно встретившихся в Каракасе. Он помог ей уйти от жениха, за которого девушка передумала выходить замуж и помог уехать из Венесуэлы. Однако Нелли не захотела покидать своего спасителя. Обманом она проникла на остров, где он жил в одиночестве. И теперь им предстоит провести время вместе.

Прощание с ночью

Мюриэль невероятно счастлива, ведь ее внук Алекс останется у нее на несколько дней перед тем, как переехать в Канаду. Заинтригованная его любознательностью женщина впоследствии узнает, что он ей врал. Алекс готовится к другой жизни. Мюриэль должен действовать вопреки, времени терять нельзя.