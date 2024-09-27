8 найкращих недорогих та зручних смартфонів, які ідеально підійдуть пенсіонерам

Nokia 2720 Flip

Ціна: 2 599 гривень

Для тих, хто воліє класичний дизайн, Nokia 2720 Flip пропонує поєднання простоти та сучасних технологій. Цей телефон з розкладним корпусом підтримує 4G та встановлені додатків, такі як WhatsApp і Facebook, що дозволяє пенсіонерам легко залишатися на зв'язку.

Завдяки великим кнопкам, чіткому екрану та наявності екстреної кнопки, цей пристрій ідеально підходить для людей похилого віку.

Nokia 2720 Flip (фото: Wikimedia)

Moto E (2020)

Ціна: 2 999 гривень

Moto E (2020) - це доступний смартфон з відмінним співвідношенням ціни та якості. Він оснащений 6,2-дюймовим HD+ екраном, який є досить великим для комфортного перегляду контенту та читання повідомлень.

Вбудована 13-мегапіксельна камера дозволяє робити гідні фотографії, а батарея з тривалим терміном служби гарантує, що телефон не розрядиться в невідповідний момент.

Пристрій працює на "чистій" версії Android, без зайвих додатків, що спрощує використання і робить його відмінним вибором для пенсіонерів, які бажають простий і надійний смартфон.

Moto E (2020) (фото: Digital Trends)

Samsung Galaxy A12

Ціна: від 3 000 гривень

Samsung Galaxy A12 пропонує великий 6,5-дюймовий екран, який ідеально підходить для користувачів, яким важливий шрифт і чітке зображення. Цей пристрій оснащений чотирма камерами, що дозволяє робити якісні знімки та відеозаписи.

Інтерфейс Samsung One UI відомий своєю простотою та зручністю використання, що робить смартфон привабливим для літніх користувачів. Крім того, батарея великої ємності забезпечує тривалий час роботи без заряджання, що особливо важливо для тих, хто не хоче турбуватися про постійне підзаряджання пристрою.

Samsung Galaxy A12 (фото: Техноскарб)

iPhone SE (2020)

Ціна: 13 860 гривень

Для користувачів, що віддають перевагу продукції Apple, iPhone SE (2020) пропонує компактний розмір і потужну продуктивність за доступною ціною. Пристрій оснащений 4,7-дюймовим екраном, який легко поміщається в руці, та Touch ID для швидкого та безпечного розблокування.

Незважаючи на компактні розміри, iPhone SE підтримує останні оновлення iOS, що дозволяє користувачам отримувати доступ до всіх сучасних додатків та функцій. Цей смартфон є чудовим варіантом для тих, хто хоче використовувати екосистему Apple, не переплачуючи за флагманські моделі.

iPhone SE (2020) (фото: Forbes)

Google Pixel 4a

Ціна: від 6 200 гривень

Google Pixel 4a - це ідеальний вибір для тих, хто цінує чистий інтерфейс Android та високу якість камери. Смартфон оснащений 5,81-дюймовим OLED-екраном, що забезпечує відмінну якість зображення, а його вбудована камера дозволяє робити чіткі та насичені фотографії.

Пристрій також гарантує регулярні оновлення системи та безпеки від Google, що робить його безпечним та актуальним вибором. Простота інтерфейсу та доступність роблять його привабливим варіантом для пенсіонерів, які хочуть користуватися сучасними функціями без зайвих складнощів.

Google Pixel 4a (фото: The Guardian)

Redmi 9A

Ціна: 3 199 гривень

Redmi 9A від Xiaomi - це один з найдоступніших смартфонів на ринку, який при цьому володіє необхідними для людей похилого віку функціями.

Пристрій оснащений 6,53-дюймовим екраном з високою роздільною здатністю, що робить його зручним для читання та перегляду відео. Проста та інтуїтивно зрозуміла оболонка MIUI, заснована на Android, дозволяє легко орієнтуватися в меню.

Велика батарея на 5 000 мА/год. забезпечує тривалий час роботи, що особливо важливо для пенсіонерів, які можуть забувати регулярно заряджати пристрій.

Redmi 9A (фото: Wikimedia)

Doro 8050

Ціна: 2 500 гривень

Doro 8050 - це смартфон, розроблений спеціально для літніх користувачів. У нього є всі необхідні функції, такі як великий та яскравий 5,4-дюймовий екран, простий інтерфейс та фізична кнопка екстреного виклику.

Смартфон підтримує голосові команди Google Assistant, що полегшує виконання завдань без необхідності використовувати екран.

Особливість Doro 8050 - це спеціальна підтримка та зручна навігація для користувачів із ослабленим зором чи слухом, що робить його ідеальним вибором для пенсіонерів.

Doro 8050 (фото: Amazon UK)

LG K31

Ціна: 1 299 гривень

LG K31 - це ще один бюджетний смартфон, який пропонує відмінне поєднання ціни та функціональності. Він оснащений 5,7-дюймовим екраном з роздільною здатністю HD+ та подвійною камерою, що дозволяє робити якісні знімки.

Проста та зручна оболонка LG UX робить смартфон легким у використанні, а наявність функції Google Assistant допомагає виконувати завдання за допомогою голосових команд. Телефон також оснащений захистом від ударів та падінь, що робить його довговічним та надійним вибором для людей похилого віку.

LG K31