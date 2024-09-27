8 лучших недорогих и удобных смартфонов, которые идеально подойдут пенсионерам

Nokia 2720 Flip

Цена: 2 599 гривен

Для тех, кто предпочитает классический дизайн, Nokia 2720 Flip предлагает сочетание простоты и современных технологий. Этот телефон с раскладным корпусом поддерживает 4G и предустановленные приложения, такие как WhatsApp и Facebook, что позволяет пенсионерам легко оставаться на связи.

Благодаря большим кнопкам, четкому экрану и наличию экстренной кнопки, это устройство идеально подходит для пожилых людей.

Nokia 2720 Flip (фото: Wikimedia)

Moto E (2020)

Цена: 2 999 гривен

Moto E (2020) - это доступный смартфон с отличным соотношением цены и качества. Он оснащен 6,2-дюймовым HD+ экраном, который достаточно большой для комфортного просмотра контента и чтения сообщений.

Встроенная 13-мегапиксельная камера позволяет делать достойные фотографии, а батарея с длительным сроком службы гарантирует, что телефон не разрядится в самый неподходящий момент.

Устройство работает на "чистой" версии Android, без лишних приложений, что упрощает использование и делает его отличным выбором для пенсионеров, желающих простой и надежный смартфон.

Moto E (2020) (фото: Digital Trends)

Samsung Galaxy A12

Цена: от 3 000 гривен

Samsung Galaxy A12 предлагает большой 6,5-дюймовый экран, который идеально подходит для пользователей, которым важен крупный шрифт и четкое изображение. Это устройство оснащено четырьмя камерами, что позволяет делать качественные снимки и видеозаписи.

Интерфейс Samsung One UI известен своей простотой и удобством использования, что делает смартфон привлекательным для пожилых пользователей. Кроме того, батарея большой емкости обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для тех, кто не хочет беспокоиться о постоянном подзаряде устройства.

Samsung Galaxy A12 (фото: Техноскарб)

iPhone SE (2020)

Цена: 13 860 гривен

Для пользователей, предпочитающих продукцию Apple, iPhone SE (2020) предлагает компактный размер и мощную производительность по доступной цене. Устройство оснащено 4,7-дюймовым экраном, который легко помещается в руке, и Touch ID для быстрой и безопасной разблокировки.

Несмотря на компактные размеры, iPhone SE поддерживает последние обновления iOS, что позволяет пользователям получать доступ ко всем современным приложениям и функциям. Этот смартфон является отличным вариантом для тех, кто хочет использовать экосистему Apple, не переплачивая за флагманские модели.

iPhone SE (2020) (фото: Forbes)

Google Pixel 4a

Цена: от 6 200 гривен

Google Pixel 4a - это идеальный выбор для тех, кто ценит чистый интерфейс Android и высокое качество камеры. Смартфон оснащен 5,81-дюймовым OLED-экраном, который обеспечивает отличное качество изображения, а его встроенная камера позволяет делать четкие и насыщенные фотографии.

Устройство также гарантирует регулярные обновления системы и безопасности от Google, что делает его безопасным и актуальным выбором. Простота интерфейса и доступность делают его привлекательным вариантом для пенсионеров, которые хотят пользоваться современными функциями без лишних сложностей.

Google Pixel 4a (фото: The Guardian)

Redmi 9A

Цена: 3 199 гривен

Redmi 9A от Xiaomi - это один из самых доступных смартфонов на рынке, который при этом обладает необходимыми для пожилых людей функциями.

Устройство оснащено 6,53-дюймовым экраном с высоким разрешением, что делает его удобным для чтения и просмотра видео. Простая и интуитивно понятная оболочка MIUI, основанная на Android, позволяет легко ориентироваться в меню.

Большая батарея на 5 000 мА/ч обеспечивает длительное время работы, что особенно важно для пенсионеров, которые могут забывать регулярно заряжать устройство.

Redmi 9A (фото: Wikimedia)

Doro 8050

Цена: 2 500 гривен

Doro 8050 - это смартфон, разработанный специально для пожилых пользователей. У него есть все необходимые функции, такие как большой и яркий 5,4-дюймовый экран, простой интерфейс и физическая кнопка экстренного вызова.

Смартфон поддерживает голосовые команды Google Assistant, что облегчает выполнение задач без необходимости использовать экран.

Особенность Doro 8050 - это специальная поддержка и удобная навигация для пользователей с ослабленным зрением или слухом, что делает его идеальным выбором для пенсионеров.

Doro 8050 (фото: Amazon UK)

LG K31

Цена: 1 299 гривен

LG K31 - это еще один бюджетный смартфон, который предлагает отличное сочетание цены и функциональности. Он оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и двойной камерой, позволяющей делать качественные снимки.

Простая и удобная оболочка LG UX делает смартфон легким в использовании, а наличие функции Google Assistant помогает выполнять задачи с помощью голосовых команд. Телефон также оснащен защитой от ударов и падений, что делает его долговечным и надежным выбором для пожилых людей.

LG K31