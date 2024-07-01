8 найкращих комп'ютерних ігор різних жанрів, які змусять вас забути про все

Red Dead Redemption 2

Жанр: Екшен/Пригоди

Ігра Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games встановила новий стандарт для жанру екшен/пригоди. Випущена в 2018 році, ця гра пропонує величезний відкритий світ, дія якого розгортається на американському фронтирі кінця 19 століття. Гравці беруть на себе роль Артура Моргана, злочинця та члена банди Ван дер Лінде.

Докладно опрацьоване оточення, насичена розповідь та багатогранні персонажі гри принесли їй визнання критиків. Сюжет досліджує теми лояльності, спокути та занепаду Дикого Заходу, що робить її визначною грою у цій категорії.

Red Dead Redemption 2 (фото: Esquire)

The Witcher 3: Wild Hunt

Жанр: Рольова гра (RPG)

Гра The Witcher 3: Wild Hunt від студії CD Projekt Red, випущена в 2015 році, вважається однією з найкращих рольових ігор усіх часів. Гравці беруть на себе роль Геральта з Рівії, мисливця на чудовиськ, що подорожує деталізованим світом фентезі, населеного колоритними персонажами і складним моральним вибором.

Величезний відкритий світ, захоплюючий сюжет та розгалужена система квестів гри, пропонують сотні годин геймплею.

The Witcher 3 отримала високі оцінки за оповідання, розвиток персонажів та увагу до деталей, закріпивши своє місце на вершині жанру RPG.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: The Verge)

DOOM Eternal

Жанр: Шутер від першої особи (FPS)

DOOM Eternal, розроблена id Software та випущена у 2020 році, є останньою частиною легендарної серії DOOM. Відома своїм блискавичним, брутальним екшеном і приголомшливою графікою, DOOM Eternal удосконалює класичну формулу FPS новими механіками та потужним багатокористувальницьким режимом.

Гравці беруть на себе роль Doom Slayer'a, який бореться з демонічними силами у різних вимірах. Інтенсивний екшен гри, плавна система пересування та вражаючий дизайн рівнів принесли їй високі оцінки як від критиків, так і від гравців.

DOOM Eternal (фото: PCMag)

Civilization VI

Жанр: Стратегія

Гра Sid Meier's "Civilization VI", випущена Firaxis Games у 2016 році, продовжує спадщину однієї з найпопулярніших серій ігор у жанрі стратегії.

У цій грі гравцям належить побудувати та розвинути цивілізацію з давньої епохи до сьогодення, беручи участь у дипломатії, війнах та науковому прогресі. Глибина гри, висока реграбельність та продумані системи роблять її фаворитом серед любителів стратегій.

Введення нових механік, таких як планування районів та можливість "розростання" міста, додає свіжі стратегічні шари, підтримуючи залученість та складність ігрового процесу.

Civilization VI (фото: Nintendo)

The Sims 4

Жанр: Симулятор життя

Гра The Sims 4, розроблена Maxis і випущена в 2014 році, як і раніше, займає лідируючі позиції в жанрі симуляторів. Цей симулятор життя дозволяє гравцям створювати та керувати персонажами, будувати будинки та проходити різні життєві сценарії.

Широкі можливості кастомізації, додаткові набори та активна спільнота з модів надають нескінченні можливості для творчості та створення власних історій.

The Sims 4 продовжує розвиватися завдяки регулярним оновленням та новому контенту, зберігаючи свою популярність та актуальність у жанрі симуляторів.

The Sims 4 (фото: Steam)

Resident Evil Village

Жанр: Хорор

Resident Evil Village від Capcom, випущена у 2021 році, є взірцем хорор-ігор. У цій восьмій основній частині серії Resident Evil Ітан Уінтерс вирушає на пошуки своєї викраденої дочки в загадкове село.

Гра поєднує в собі елементи хорору на виживання, дослідження та екшену, даруючи гравцям по-справжньому лякаючий, але захоплюючий досвід.

Resident Evil Village отримує високі оцінки за атмосферний дизайн, захоплюючий геймплей і антагоністів, що запам'ятовуються, що робить її видатною грою в жанрі хорору.

Resident Evil Village (фото: WIRED)

Hades

Жанр: Інді

Гра Hades студії Supergiant Games, випущена 2020 року, переосмислила поняття інді-ігор. Цей бойовик розповідає історію Загреуса, сина Аїда, котрий намагається втекти з Підземного світу.

"Hades" поєднує динамічні битви, насичену розповідь та унікальну структуру сюжету, де поразка стає частиною історії.

Художній стиль гри, озвучення та музика також здобули широке визнання, закріпивши за "Hades" статус інді-гри вищого класу.

Hades (фото: Polygon)

Among Us

Жанр: Мультиплеєр

Among Us від студії InnerSloth, випущена у 2018 році, пережила вибух популярності у 2020 році. Ця мультиплеєрна гра пропонує гравцям спільну роботу з виконання завдань на космічному кораблі, однак серед них є самозванці, які намагаються саботувати роботу корабля та усувати членів екіпажу.

Соціальна складова гри, її простота та доступність зробили її хітом як для казуальних, так і для хардкорних гравців.

Among Us перетворилася на культурне явище, що сприяє залученню спільноти та креативному ігровому процесу.

Among Us (фото: PlayStation)