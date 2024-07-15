UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

8 найкращих електронних книг 2024 року: читаємо з комфортом!

Найкращі електронні книги у 2024 році (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У світі сучасних технологій електронні книги стають дедалі популярнішими серед любителів читання. У 2024 році ринок поповнився новими моделями, які обіцяють покращити досвід читання завдяки передовим функціям та зручності використання.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag, розповідає про 8 кращих електронних книг, які варто купити для комфортного читання.

Amazon Kindle Paperwhite

Ціна: від 6 449 гривень

Незважаючи на те, що Amazon Kindle Paperwhite (2021) вийшов кілька років тому, він, як і раніше, залишається одним із найсучасніших планшетів для читання на ринку. Він є водонепроникний, батарея тримає заряд тижнями, а 300ppi дисплей E Ink чіткий і комфортний для читання.

Цей планшет підійде будь-якому любителю читання, що хоче перейти на електронний формат. Він легкий, вільно поміщається в сумку чи рюкзак і може працювати на одному заряді дуже довгий час.

Плюси

  • Великий екран
  • Водонепроникний корпус
  • Плоский дизайн
  • Регульоване підсвічування з теплим світлом

Мінуси

  • Відсутність режиму "Занурення читання". Деяким користувачам може не вистачати цієї функції, яка прибирає елементи інтерфейсу з екрана для повного занурення в книгу

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Ціна: 6 649 гривень

Kindle Paperwhite Kids - це версія популярного рідера Kindle Paperwhite, створена спеціально для дітей. Вона має те саме залізо, що і звичайна версія, але при цьому має ряд відмінностей:

  • Захисний чохол. Убереже пристрій від подряпин та падінь
  • Дворічна гарантія. Дозволяє не турбуватися про випадкові поломки
  • Підписка Amazon Kids+ на рік. Надає дітям доступ до величезної бібліотеки книг, що підходять за віком

Kindle Paperwhite Kids - чудовий вибір для юних любителів читання. Якщо ви хочете заощадити, зверніть увагу на Kindle Kids, який не є водонепроникним і має менший екран.

Плюси

  • Водонепроникний корпус та плоский дизайн
  • Довга гарантія
  • У комплекті йде чохол
  • Велика бібліотека книг за підпискою Kids+

Мінуси

  • Підписка Kids+ діє лише рік. Після закінчення терміну буде потрібна окрема плата за продовження

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Apple iPad (10-го покоління)

Ціна: від 15 200 гривень

Apple iPad завдяки своєму кольоровому LCD-екрану набагато краще підходить для перегляду фільмів, ігор та веб-серфінгу, ніж монохромні дисплеї E Ink більшості електронних книг.

Однак його підсвічування може стомлювати очі при тривалому читанні. З іншого боку, завдяки величезному вибору додатків, ви зможете отримати доступ до будь-яких цифрових книг, незалежно від платформи.

Базова модель iPad ідеально підходить для тих, хто має колекції електронних книг або коміксів з різних джерел, і вони хочуть зручно читати їх на одному пристрої.

Плюси

  • Стильний дизайн, що нагадує iPad Pro
  • Універсальний порт USB-C
  • Високоякісні камери
  • Хороші динаміки
  • Висока продуктивність

Мінуси

  • Відсутність кнопки Touch ID
  • Відсутність Face ID

Apple iPad (10-го покоління)

Onyx Boox Note Air 3 C

Планшет для читання Onyx Boox Note Air 3 C хоч і недешевий, але його кольоровий E-Ink-дисплей вигідно виділяє його на тлі конкурентів із чорно-білими екранами. У комплекті йде стілус для рукописних нотаток та розмітки електронних книг та PDF-файлів.

Пристрій працює на спрощеній та інтуїтивно зрозумілій версії Android, а також має повний доступ до Google Play Store.

Onyx Boox Note Air 3 C - ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний E Ink планшет для роботи або навчання. На його кольоровому дисплеї ви не зможете грати в ігри або дивитися відео, але завдяки Google Play Store вам буде доступно безліч різних додатків для читання.

Плюси

  • Великий та чіткий кольоровий E Ink-дисплей
  • Відмінні можливості для створення нотаток
  • Доступ до кількох платформ для читання
  • Тривалий час автономної роботи

Мінуси

  • Висока ціна
  • Слабкі динаміки

Amazon Kindle

Ціна: від 5 699 гривень

Найбільш базова модель Kindle від Amazon отримала такий самий чіткий екран, як у Paperwhite, а також більше пам'яті і ємніший акумулятор, ніж її попередник.

Хоча ви не зможете регулювати колірну температуру підсвічування, але цей планшет, як і раніше, пропонує приємне читання за доступною ціною.

Якщо у вас обмежений бюджет, або ви тільки починаєте знайомство з електронними книгами, то базовий Kindle - відмінна відправна точка. Він вміщує цілу бібліотеку завдяки обсягу пам'яті, відображає текст з високою чіткістю і оснащений зручним підсвічуванням для читання в темряві.

Плюси

  • Значно чіткіший екран, ніж у попередніх моделей Kindle
  • Тривалий час автономної роботи
  • Підтримує багато форматів файлів

Мінуси

  • Не є водонепроникним
  • Неможливо регулювати колірну температуру підсвічування

Amazon Kindle

Amazon Kindle Scribe

Ціна: від 13 999 гривень

Amazon Kindle Scribe - це перший планшет компанії на базі E Ink з великим екраном, призначений як для читання, так і для створення нотаток. У комплекті йде стілус, але, що дивно, він не дозволяє вільно робити позначки на книгах Kindle.

Натомість вам доведеться використовувати додаток Amazon для нотаток-"стікерів", які потім будуть пов'язані зі сторінкою, на якій ви зробили нотатку.

Kindle Scribe - добрий вибір, якщо ви любите робити спільні нотатки або записувати ідеї під час читання. Але якщо потрібно писати безпосередньо на полях книг, варто пошукати інший пристрій.

Плюси

  • Великий чіткий екран
  • Підсвічування з регулюванням температури
  • Плавний процес створення нотаток
  • Привабливий дизайн та якісні матеріали

Мінуси

  • Відсутні інструменти для професійного малювання
  • Незручно тримати однією рукою
  • Не є водонепроникним

Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)

Kobo Clara 2E

Ціна: від 4 999 гривень

Kobo Clara 2E - це компактний і водонепроникний рідер електронних книг, який може скласти конкуренцію Amazon Paperwhite.

Він трохи повільніший за пристрій Amazon і не підтримує книги Kindle, але ви зможете отримати доступ до цифрової колекції вашої місцевої бібліотеки завдяки партнерству Kobo з сервісом OverDrive.

Ця читалка підійде вам, якщо ви найчастіше читаєте книги зі своєї бібліотеки через сервіс OverDrive. Однак, перш ніж придбати пристрій, переконайтеся, що ваша бібліотека справді з ним співпрацює (не всі бібліотеки використовують OverDrive).

Плюси

  • Підтримка бібліотек через сервіс OverDrive
  • Підтримує багато форматів електронних книг
  • Яскравий екран з високою роздільною здатністю
  • Водонепроникний корпус
  • Компактний розмір
  • Виготовлений із перероблених матеріалів

Мінуси

  • Невисока продуктивність
  • Підтримує лише аудіокниги Kobo

Kobo Clara 2E

Barnes & Noble Nook GlowLight 4

Ціна: від 3390 гривень

Компанія Barnes & Noble, як і раніше, випускає рідери електронних книг, а Nook GlowLight 4 - найкращий з них. Це простий, компактний і зручний пристрій, хоча йому не вистачає функцій багатьох конкурентів за тією самою ціною.

Nook GlowLight 4 підійде тим, хто вже накопичив велику колекцію книг Nook і вирішив залишитися на цій платформі.

Плюси

  • Компактний та легкий
  • Фізичні кнопки перегортання сторінок
  • Чіткий текст
  • Заглиблений у корпус екран

Мінуси

  • Не є водонепроникним
  • Незручна підтримка бібліотек

Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)

Раніше ми писали про 5 актуальних книг Оруелла, які лякають та надихають одночасно.

У нас також є матеріал про те, чим iPad відрізняється від Android планшета і що краще купити.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПорадиГаджети