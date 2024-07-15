8 найкращих електронних книг 2024 року: читаємо з комфортом!

У світі сучасних технологій електронні книги стають дедалі популярнішими серед любителів читання. У 2024 році ринок поповнився новими моделями, які обіцяють покращити досвід читання завдяки передовим функціям та зручності використання.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag, розповідає про 8 кращих електронних книг, які варто купити для комфортного читання.
Ціна: від 6 449 гривень
Незважаючи на те, що Amazon Kindle Paperwhite (2021) вийшов кілька років тому, він, як і раніше, залишається одним із найсучасніших планшетів для читання на ринку. Він є водонепроникний, батарея тримає заряд тижнями, а 300ppi дисплей E Ink чіткий і комфортний для читання.
Цей планшет підійде будь-якому любителю читання, що хоче перейти на електронний формат. Він легкий, вільно поміщається в сумку чи рюкзак і може працювати на одному заряді дуже довгий час.
Плюси
Мінуси
Amazon Kindle Paperwhite
Ціна: 6 649 гривень
Kindle Paperwhite Kids - це версія популярного рідера Kindle Paperwhite, створена спеціально для дітей. Вона має те саме залізо, що і звичайна версія, але при цьому має ряд відмінностей:
Kindle Paperwhite Kids - чудовий вибір для юних любителів читання. Якщо ви хочете заощадити, зверніть увагу на Kindle Kids, який не є водонепроникним і має менший екран.
Плюси
Мінуси
Amazon Kindle Paperwhite Kids
Ціна: від 15 200 гривень
Apple iPad завдяки своєму кольоровому LCD-екрану набагато краще підходить для перегляду фільмів, ігор та веб-серфінгу, ніж монохромні дисплеї E Ink більшості електронних книг.
Однак його підсвічування може стомлювати очі при тривалому читанні. З іншого боку, завдяки величезному вибору додатків, ви зможете отримати доступ до будь-яких цифрових книг, незалежно від платформи.
Базова модель iPad ідеально підходить для тих, хто має колекції електронних книг або коміксів з різних джерел, і вони хочуть зручно читати їх на одному пристрої.
Плюси
Мінуси
Apple iPad (10-го покоління)
Планшет для читання Onyx Boox Note Air 3 C хоч і недешевий, але його кольоровий E-Ink-дисплей вигідно виділяє його на тлі конкурентів із чорно-білими екранами. У комплекті йде стілус для рукописних нотаток та розмітки електронних книг та PDF-файлів.
Пристрій працює на спрощеній та інтуїтивно зрозумілій версії Android, а також має повний доступ до Google Play Store.
Onyx Boox Note Air 3 C - ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний E Ink планшет для роботи або навчання. На його кольоровому дисплеї ви не зможете грати в ігри або дивитися відео, але завдяки Google Play Store вам буде доступно безліч різних додатків для читання.
Плюси
Мінуси
Ціна: від 5 699 гривень
Найбільш базова модель Kindle від Amazon отримала такий самий чіткий екран, як у Paperwhite, а також більше пам'яті і ємніший акумулятор, ніж її попередник.
Хоча ви не зможете регулювати колірну температуру підсвічування, але цей планшет, як і раніше, пропонує приємне читання за доступною ціною.
Якщо у вас обмежений бюджет, або ви тільки починаєте знайомство з електронними книгами, то базовий Kindle - відмінна відправна точка. Він вміщує цілу бібліотеку завдяки обсягу пам'яті, відображає текст з високою чіткістю і оснащений зручним підсвічуванням для читання в темряві.
Плюси
Мінуси
Amazon Kindle
Ціна: від 13 999 гривень
Amazon Kindle Scribe - це перший планшет компанії на базі E Ink з великим екраном, призначений як для читання, так і для створення нотаток. У комплекті йде стілус, але, що дивно, він не дозволяє вільно робити позначки на книгах Kindle.
Натомість вам доведеться використовувати додаток Amazon для нотаток-"стікерів", які потім будуть пов'язані зі сторінкою, на якій ви зробили нотатку.
Kindle Scribe - добрий вибір, якщо ви любите робити спільні нотатки або записувати ідеї під час читання. Але якщо потрібно писати безпосередньо на полях книг, варто пошукати інший пристрій.
Плюси
Мінуси
Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)
Ціна: від 4 999 гривень
Kobo Clara 2E - це компактний і водонепроникний рідер електронних книг, який може скласти конкуренцію Amazon Paperwhite.
Він трохи повільніший за пристрій Amazon і не підтримує книги Kindle, але ви зможете отримати доступ до цифрової колекції вашої місцевої бібліотеки завдяки партнерству Kobo з сервісом OverDrive.
Ця читалка підійде вам, якщо ви найчастіше читаєте книги зі своєї бібліотеки через сервіс OverDrive. Однак, перш ніж придбати пристрій, переконайтеся, що ваша бібліотека справді з ним співпрацює (не всі бібліотеки використовують OverDrive).
Плюси
Мінуси
Kobo Clara 2E
Ціна: від 3390 гривень
Компанія Barnes & Noble, як і раніше, випускає рідери електронних книг, а Nook GlowLight 4 - найкращий з них. Це простий, компактний і зручний пристрій, хоча йому не вистачає функцій багатьох конкурентів за тією самою ціною.
Nook GlowLight 4 підійде тим, хто вже накопичив велику колекцію книг Nook і вирішив залишитися на цій платформі.
Плюси
Мінуси
Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)
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