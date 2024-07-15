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8 лучших электронных книг 2024 года: читаем с комфортом!

Лучшие электронные книги в 2024 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В мире современных технологий электронные книги становятся все более популярными среди любителей чтения. В 2024 году рынок пополнился новыми моделями, которые обещают улучшить опыт чтения благодаря передовым функциям и удобству использования.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag, рассказывает про 8 лучших электронных книг, которые стоит купить для комфортного чтения.

Amazon Kindle Paperwhite

Цена: от 6 449 гривен

Несмотря на то, что Amazon Kindle Paperwhite (2021) вышел несколько лет назад, он по-прежнему остается одним из самых современных планшетов для чтения на рынке. Он водонепроницаемый, батарея держит заряд неделями, а 300ppi дисплей E Ink четкий и комфортный для чтения.

Этот планшет подойдет любому любителю чтения, который хочет перейти на электронный формат. Он легкий, свободно помещается в сумку или рюкзак и может работать на одном заряде очень долгое время.

Плюсы

  • Большой экран
  • Водонепроницаемый корпус
  • Плоский дизайн
  • Регулируемая подсветка с теплым светом

Минусы

  • Отсутствие режима "Погружение в чтение". Некоторым пользователям может не хватать этой функции, которая убирает элементы интерфейса с экрана для более полного погружения в книгу

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Цена: 6 649 гривен

Kindle Paperwhite Kids - это версия популярного ридера Kindle Paperwhite, созданная специально для детей. Она обладает тем же самым железом, что и обычная версия, но при этом имеет ряд отличий:

  • Защитный чехол. Убережет устройство от царапин и падений
  • Двухлетняя гарантия. Позволяет не беспокоиться о случайных поломках
  • Подписка на Amazon Kids+ на год. Предоставляет детям доступ к огромной библиотеке книг, подходящих по возрасту

Kindle Paperwhite Kids - отличный выбор для юных любителей чтения. Если же вы хотите сэкономить, обратите внимание на Kindle Kids, который не является водонепроницаемым и имеет меньший экран.

Плюсы

  • Водонепроницаемый корпус и плоский дизайн
  • Долгая гарантия
  • В комплекте идет чехол
  • Большая библиотека книг по подписке Kids+

Минусы

  • Подписка Kids+ действует только год. По истечении срока потребуется отдельная плата за продление

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Apple iPad (10-го поколения)

Цена: от 15 200 гривен

Apple iPad благодаря своему цветному LCD-экрану гораздо лучше подходит для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга, чем монохромные дисплеи E Ink большинства электронных книг.

Однако, его подсветка может утомлять глаза при длительном чтении. С другой стороны, благодаря огромному выбору приложений, вы сможете получить доступ к любым цифровым книгам, независимо от предпочитаемой платформы.

Базовая модель iPad идеально подходит для тех, у кого есть коллекции электронных книг или комиксов из разных источников, и они хотят удобно читать их на одном устройстве.

Плюсы

  • Стильный дизайн, напоминающий iPad Pro
  • Универсальный порт USB-C
  • Высококачественные камеры
  • Хорошие динамики
  • Высокая производительность

Минусы

  • Отсутствие кнопки Touch ID
  • Отсутствие Face ID

Apple iPad (10-го поколения)

Onyx Boox Note Air 3 C

Планшет для чтения Onyx Boox Note Air 3 C хоть и недешевый, но его цветной E Ink-дисплей выгодно выделяет его на фоне конкурентов с черно-белыми экранами. В комплекте идет стилус для рукописных заметок и разметки электронных книг и PDF-файлов.

Устройство работает на упрощенной и интуитивно понятной версии Android, а также имеет полный доступ к Google Play Store.

Onyx Boox Note Air 3 C - идеальный выбор для тех, кто ищет надежный E Ink-планшет для работы или учебы. На его цветном дисплее вы не сможете играть в игры или смотреть видео, но благодаря Google Play Store вам будет доступно множество различных приложений для чтения.

Плюсы

  • Большой и четкий цветной E Ink-дисплей
  • Отличные возможности для создания заметок
  • Доступ к нескольким платформам для чтения
  • Длительное время автономной работы

Минусы

  • Высокая цена
  • Слабые динамики

Amazon Kindle

Цена: от 5 699 гривен

Самая базовая модель Kindle от Amazon получила такой же четкий экран, как у Paperwhite, а также больше памяти и более емкий аккумулятор, чем ее предшественник.

Хотя вы не сможете регулировать цветовую температуру подсветки, но этот планшет по-прежнему предлагает приятное чтение по доступной цене.

Если у вас ограничен бюджет, или вы только начинаете знакомство с электронными книгами, то базовый Kindle - отличная отправная точка. Он вмещает в себя целую библиотеку благодаря объему памяти, отображает текст с высокой четкостью и оснащен удобной подсветкой для чтения в темноте.

Плюсы

  • Значительно более четкий экран, чем у предыдущих моделей Kindle
  • Длительное время автономной работы
  • Поддерживает множество форматов файлов

Минусы

  • Не является водонепроницаемым
  • Невозможно регулировать цветовую температуру подсветки

Amazon Kindle

Amazon Kindle Scribe

Цена: от 13 999 гривен

Amazon Kindle Scribe - это первый планшет компании на базе E Ink с большим экраном, предназначенный как для чтения, так и для создания заметок. В комплекте идет стилус, но, что странно, он не позволяет свободно делать пометки на книгах Kindle.

Вместо этого вам придется использовать приложение Amazon для заметок-"стикеров", которые затем будут связаны со страницей, на которой вы сделали заметку.

Kindle Scribe - хороший выбор, если вы любите делать общие заметки или записывать идеи во время чтения. Но если вам нужно писать непосредственно на полях книг, стоит поискать другое устройство.

Плюсы

  • Большой, четкий экран
  • Подсветка с регулировкой температуры
  • Плавный процесс создания заметок
  • Привлекательный дизайн и качественные материалы

Минусы

  • Отсутствуют инструменты для профессионального рисования
  • Неудобно держать одной рукой
  • Не является водонепроницаемым

Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)

Kobo Clara 2E

Цена: от 4 999 гривен

Kobo Clara 2E - это компактный и водонепроницаемый ридер электронных книг, который может составить конкуренцию Amazon Paperwhite.

Он немного медленнее устройства Amazon и не поддерживает книги Kindle, но вы сможете получить доступ к цифровой коллекции вашей местной библиотеки благодаря партнерству Kobo с сервисом OverDrive.

Эта читалка подойдет вам, если вы чаще всего читаете книги из своей библиотеки через сервис OverDrive. Однако, прежде чем приобрести устройство, убедитесь, что ваша библиотека действительно с ним  сотрудничает (не  все  библиотеки  используют OverDrive).

Плюсы

  • Поддержка библиотек через сервис OverDrive
  • Поддерживает множество форматов электронных книг
  • Яркий экран с высоким разрешением
  • Водонепроницаемый корпус
  • Компактный размер
  • Изготовлен из переработанных материалов

Минусы

  • Невысокая производительность
  • Поддерживает только аудиокниги Kobo

Kobo Clara 2E

Barnes & Noble Nook GlowLight 4

Цена: от 3 390 гривен

Компания Barnes & Noble по-прежнему выпускает ридеры электронных книг, а Nook GlowLight 4 - лучший из них. Это простое, компактное и удобное устройство, хотя ему не хватает функций многих конкурентов по той же цене.

Nook GlowLight 4 подойдет тем, кто уже накопил большую коллекцию книг Nook и твердо решил остаться на этой платформе.

Плюсы

  • Компактный и легкий
  • Физические кнопки перелистывания страниц
  • Четкий текст
  • Углубленный в корпус экран

Минусы

  • Не является водонепроницаемым
  • Неудобная поддержка библиотек

Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)

Раньше мы писали про 5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно.

У нас также есть материал о том, чем iPad отличается от Android-планшета и что лучше купить.

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