8 лучших электронных книг 2024 года: читаем с комфортом!

В мире современных технологий электронные книги становятся все более популярными среди любителей чтения. В 2024 году рынок пополнился новыми моделями, которые обещают улучшить опыт чтения благодаря передовым функциям и удобству использования.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag, рассказывает про 8 лучших электронных книг, которые стоит купить для комфортного чтения.
Цена: от 6 449 гривен
Несмотря на то, что Amazon Kindle Paperwhite (2021) вышел несколько лет назад, он по-прежнему остается одним из самых современных планшетов для чтения на рынке. Он водонепроницаемый, батарея держит заряд неделями, а 300ppi дисплей E Ink четкий и комфортный для чтения.
Этот планшет подойдет любому любителю чтения, который хочет перейти на электронный формат. Он легкий, свободно помещается в сумку или рюкзак и может работать на одном заряде очень долгое время.
Плюсы
Минусы
Amazon Kindle Paperwhite
Цена: 6 649 гривен
Kindle Paperwhite Kids - это версия популярного ридера Kindle Paperwhite, созданная специально для детей. Она обладает тем же самым железом, что и обычная версия, но при этом имеет ряд отличий:
Kindle Paperwhite Kids - отличный выбор для юных любителей чтения. Если же вы хотите сэкономить, обратите внимание на Kindle Kids, который не является водонепроницаемым и имеет меньший экран.
Плюсы
Минусы
Amazon Kindle Paperwhite Kids
Цена: от 15 200 гривен
Apple iPad благодаря своему цветному LCD-экрану гораздо лучше подходит для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга, чем монохромные дисплеи E Ink большинства электронных книг.
Однако, его подсветка может утомлять глаза при длительном чтении. С другой стороны, благодаря огромному выбору приложений, вы сможете получить доступ к любым цифровым книгам, независимо от предпочитаемой платформы.
Базовая модель iPad идеально подходит для тех, у кого есть коллекции электронных книг или комиксов из разных источников, и они хотят удобно читать их на одном устройстве.
Плюсы
Минусы
Apple iPad (10-го поколения)
Планшет для чтения Onyx Boox Note Air 3 C хоть и недешевый, но его цветной E Ink-дисплей выгодно выделяет его на фоне конкурентов с черно-белыми экранами. В комплекте идет стилус для рукописных заметок и разметки электронных книг и PDF-файлов.
Устройство работает на упрощенной и интуитивно понятной версии Android, а также имеет полный доступ к Google Play Store.
Onyx Boox Note Air 3 C - идеальный выбор для тех, кто ищет надежный E Ink-планшет для работы или учебы. На его цветном дисплее вы не сможете играть в игры или смотреть видео, но благодаря Google Play Store вам будет доступно множество различных приложений для чтения.
Плюсы
Минусы
Цена: от 5 699 гривен
Самая базовая модель Kindle от Amazon получила такой же четкий экран, как у Paperwhite, а также больше памяти и более емкий аккумулятор, чем ее предшественник.
Хотя вы не сможете регулировать цветовую температуру подсветки, но этот планшет по-прежнему предлагает приятное чтение по доступной цене.
Если у вас ограничен бюджет, или вы только начинаете знакомство с электронными книгами, то базовый Kindle - отличная отправная точка. Он вмещает в себя целую библиотеку благодаря объему памяти, отображает текст с высокой четкостью и оснащен удобной подсветкой для чтения в темноте.
Плюсы
Минусы
Amazon Kindle
Цена: от 13 999 гривен
Amazon Kindle Scribe - это первый планшет компании на базе E Ink с большим экраном, предназначенный как для чтения, так и для создания заметок. В комплекте идет стилус, но, что странно, он не позволяет свободно делать пометки на книгах Kindle.
Вместо этого вам придется использовать приложение Amazon для заметок-"стикеров", которые затем будут связаны со страницей, на которой вы сделали заметку.
Kindle Scribe - хороший выбор, если вы любите делать общие заметки или записывать идеи во время чтения. Но если вам нужно писать непосредственно на полях книг, стоит поискать другое устройство.
Плюсы
Минусы
Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)
Цена: от 4 999 гривен
Kobo Clara 2E - это компактный и водонепроницаемый ридер электронных книг, который может составить конкуренцию Amazon Paperwhite.
Он немного медленнее устройства Amazon и не поддерживает книги Kindle, но вы сможете получить доступ к цифровой коллекции вашей местной библиотеки благодаря партнерству Kobo с сервисом OverDrive.
Эта читалка подойдет вам, если вы чаще всего читаете книги из своей библиотеки через сервис OverDrive. Однако, прежде чем приобрести устройство, убедитесь, что ваша библиотека действительно с ним сотрудничает (не все библиотеки используют OverDrive).
Плюсы
Минусы
Kobo Clara 2E
Цена: от 3 390 гривен
Компания Barnes & Noble по-прежнему выпускает ридеры электронных книг, а Nook GlowLight 4 - лучший из них. Это простое, компактное и удобное устройство, хотя ему не хватает функций многих конкурентов по той же цене.
Nook GlowLight 4 подойдет тем, кто уже накопил большую коллекцию книг Nook и твердо решил остаться на этой платформе.
Плюсы
Минусы
Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)
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