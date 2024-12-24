8 лучших беспроводных наушников, которые изменят ваше представление об играх

Беспроводные наушники для игр становятся неотъемлемой частью качественного игрового опыта. Они не только обеспечивают свободу движений, но и дарят невероятное звуковое погружение.

Про 8 лучших моделей, которые действительно изменят ваше представление о звуке в играх, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed

Цена: от 9 999 гривен

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed - игровые наушники с низкой задержкой благодаря 2,4 ГГц HyperSpeed-адаптеру. Они совместимы с ПК, консолями PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck и смартфонами.

Функции включают активное шумоподавление (ANC), водостойкость IPX4, беспроводную зарядку кейса и RGB-подсветку Chroma. Недостаток - небольшой срок автономной работы: около 3 часов с активированными ANC и HyperSpeed. Чтобы достичь 4–5 часов работы, придется отключить RGB и шумоподавление, что все равно является средним показателем.

Качество звука благодаря 10-мм драйверам отличное и точно подходит для игр.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed (фото: Technology Personalized)

HyperX Cloud Mix Buds 2

Цена: от 4 999 гривен

HyperX Cloud Mix Buds 2 - единственная модель беспроводных наушников от HyperX, предлагающая низкую задержку до 20 мс благодаря 2,4 ГГц адаптеру USB Type-C и Bluetooth 5.3 LE.

Наушники оснащены гибридным активным шумоподавлением, AI-микрофонами с шумоподавлением, режимом окружающего звука и 9-мм драйверами для качественного звука. Срок автономной работы составляет до 26 часов с учетом зарядного кейса.

HyperX Cloud Mix Buds 2 (фото: Technology Personalized)

Sony Inzone Buds

Цена: от 7 999 гривен

Sony Inzone Buds - это стильные и комфортные игровые наушники, отмеченные премией Red Dot Design Award 2024. Они обеспечивают низкую задержку в 30 мс через 2,4 ГГц адаптер, оснащены 8,4-мм драйверами, пространственным звуком 360 градусов и активным шумоподавлением.

Срок автономной работы - до 12 часов, а кейс удваивает это время и поддерживает быструю зарядку.

Sony Inzone Buds (фото: Technology Personalized)

Soundcore VR P10

Цена: от 5 000 гривен

Soundcore VR P10 - это доступные игровые беспроводные наушники, сочетающие качество и удобство. Они совместимы с Meta Quest 2 и другими устройствами благодаря 2,4 ГГц адаптеру USB Type-C, а также поддерживают Bluetooth 5.2 для подключения сразу к двум устройствам.

Наушники обеспечивают до 6 часов автономной работы, а зарядный кейс добавляет еще 24 часа. Несмотря на отсутствие активного шумоподавления, пассивная шумоизоляция вполне достаточна, а кастомизация LED-подсветки доступна через приложение.

Soundcore VR P10 (фото: Technology Personalized)

Asus ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Цена: 8 999 гривен

ROG Cetra SpeedNova - это беспроводные игровые наушники с выдающимся качеством звука (24-бит 96КГц, улучшенное Dirac Opteo) и активным шумоподавлением (ANC). Они обеспечивают до 11 часов автономной работы (или до 46 часов с кейсом) в Bluetooth-режиме. В игровом режиме с 2,4 ГГц адаптером наушники работают до 5 часов с включенными ANC и RGB-подсветкой.

Настраиваемая подсветка, минимальная задержка в 30 мс, комфортный дизайн и технология костной проводимости микрофонов делают их отличным выбором для геймеров.

Asus ROG Cetra True Wireless SpeedNova (фото: Technology Personalized)

Turtle Beach Scout Air

Цена: от 5 300 гривен

Turtle Beach Scout Air - это бюджетные беспроводные наушники. Они предлагают удобный дизайн, 6-мм драйверы, Bluetooth 5.1, низкую задержку в 60 мс, время работы до 20 часов (с кейсом), защиту IPX4, два микрофона и управление через приложение. Отличный выбор для тех, кто ищет недорогие наушники с базовым функционалом.

Turtle Beach Scout Air (фото: Technology Personalized)

SteelSeries Arctis GameBuds

Цена: от 8 299 гривен

SteelSeries Arctis GameBuds - это одни из лучших беспроводных игровых наушников. Они предлагают компактный дизайн, мощные драйверы, активное шумоподавление, совместимость с Xbox и PS5 через донгл 2.4 ГГц и поддержку Bluetooth 5.3.

Время автономной работы - до 40 часов, а кейс поддерживает беспроводную зарядку. Удобное приложение и богатый функционал делают их отличным выбором.

SteelSeries Arctis GameBuds (фото: Technology Personalized)

Redmagic Cyberbuds Dao

Цена: от 9 500 гривен

Redmagic Cyberbuds Dao - беспроводные игровые наушники с уникальным прозрачным дизайном, RGB-подсветкой и металлическим корпусом. Они оснащены 11 мм графеновыми драйверами и Qualcomm S3 Gen 2, а также поддерживают кодек LHDC 5.0 для отличного звучания.

Время работы наушников - 7,5 часов, а с кейсом - до 70 часов. Донгл снижает задержку до 28 мс, что удобно для геймеров.

Redmagic Cyberbuds Dao (фото: Technology Personalized)