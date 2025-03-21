8 найбільш хардкорних ігор в історії, які зводять з розуму

Деякі ігри створені не для розваги, а для справжнього випробування на міцність. Вони вимагають ідеальної реакції, бездоганного таймінгу та залізного терпіння.

Про 8 ігор, пройти які майже неможливо пройти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Dark Souls

Dark Souls - одна з найскладніших відеоігор, що стала еталоном жанру Souls-like. Гра відома нещадною бойовою системою, де кожна помилка може призвести до ослаблення персонажа, а смерть - це не просто невдача, а втрата прогресу.

У похмурому світі Dark Souls небезпеки підстерігають на кожному кроці, а рідкісні точки збереження та складні боси створюють атмосферу постійної напруги. Філософія гри будується на тому, що смерть - це частина шляху: вона змушує аналізувати помилки, змінювати тактику і винагороджує терплячих і наполегливих гравців.

Dark Souls (фото: XDA Developers)

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice - хардкорний екшен, відомий своєю високою складністю і складними босами. Гравець керує сінобі на ім'я Секіро, який намагається врятувати свого викраденого пана і помститися ворогам.

На відміну від інших ігор, Sekiro робить наголос на точні парирування, агресивні атаки і використання гака-кішки для пересування. Тут немає звичного прокачування, а складні битви вимагають повного контролю над механіками бою, нагороджуючи за терпіння і майстерність.

Sekiro: Shadows Die Twice (фото: XDA Developers)

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden - одна з найскладніших екшен-ігор свого часу. Гравець керує ніндзя Рю Хаябусою, який бореться з ордами ворогів і босами, мстячи за смерть батька. Жорсткі противники, швидкі атаки і відсутність точок збереження роблять гру справжнім випробуванням.

Однак ті, хто опанує бойову систему, отримують почуття задоволення, а терпіння і точність винагороджуються.

Ninja Gaiden (фото: XDA Developers)

Cuphead

Cuphead - це інді-гра в жанрі run-and-gun, відома своєю високою складністю, прихованою за стилем мультфільмів 1930-х років. Незважаючи на затишну мальовану графіку і джазовий саундтрек, гра вимагає ідеального таймінгу, точних рухів і швидкої реакції, особливо в жорстоких битвах із босами.

Їхні мінливі форми й атаки роблять кожну битву складнішою за попередню. Однак для тих, хто не здається, перемога приносить справжнє відчуття досягнення.

Cuphead (фото: XDA Developers)

Sifu

Sifu - це унікальний екшен у жанрі бойових мистецтв із жорсткою бойовою системою та суворими наслідками за смерть. Ключова особливість гри - система старіння: з кожною поразкою герой стає сильнішим, але при цьому втрачає витривалість.

Бої вимагають ідеального таймінгу та запам'ятовування рухів супротивників, перетворюючи кожну сутичку на випробування на виживання. Sifu заохочує навчання і стратегію, роблячи кожну смерть не просто помилкою, а усвідомленим вибором.

Sifu (фото: XDA Developers)

Super Meat Boy

Super Meat Boy - один із найскладніших інді-платформерів кінця 2000-х. Гравець керує шматочком м'яса на ім'я Meat Boy, долаючи смертельно небезпечні рівні, повні пасток, щоб врятувати свою подругу.

Гра вимагає граничної точності та швидких рефлексів, а її геймплей будується на постійному повторенні та вдосконаленні навичок. Super Meat Boy вміло балансує між складністю та азартом, перетворюючи кожну невдачу на мотивацію для перемоги.

Super Meat Boy (фото: XDA Developers)

Battletoads

Battletoads - культовий представник жанру beat 'em up, відомий своєю високою складністю. Незважаючи на яскраву графіку і мультяшних персонажів, гра вимагає ідеальної точності рухів і блискавичної реакції.

На гравців чекають складні битви, хаотичні перегони на байках і раптові стрибки рівня складності. Одним із найскладніших випробувань вважається турботунель, який досі називають одним із найбільш хардкорних рівнів у ретро-іграх.

Battletoads (фото: XDA Developers)

Ghosts 'n Goblins

Ghosts 'n Goblins - культова гра, що прославилася своєю безжальною складністю. Гравець керує лицарем Артуром, який бореться з ордами ворогів і долає смертельні перешкоди. Особливістю гри є механіка new game+, що вимагає пройти гру двічі, щоб відкрити справжній фінальний рівень.

Відсутність точок збереження, обмежена кількість життів і невблаганні вороги зробили Ghosts 'n Goblins справжнім випробуванням для гравців, закріпивши за нею статус однієї з найскладніших ігор в історії.

Ghosts 'n Goblins (фото: XDA Developers)

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