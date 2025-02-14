Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межі

Якщо ви вважаєте себе майстром виживання, то ці ігри будуть справжнім випробуванням для ваших нервів. Кожна з них кидає гравцям унікальні виклики, вимагаючи не тільки логіки та стратегічного мислення, а й уміння справлятися з неминучими втратами.

Про 10 найскладніших ігор на виживання, які здатні вивести на новий рівень переживання та емоції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Game Rant , присвячений відеоіграм.

Cataclysm: Dark Days Ahead

Cataclysm: Dark Days Ahead - це одна з найглибших ігор на виживання, що поєднує елементи roguelike і RPG. Гравці можуть обрати професію, покращувати навички через книжки та практику, а також займатися складним крафтом і будівництвом, де враховуються освітлення і травми.

У грі є система фермерства, яка залежить від сезонів, що додає реалістичності. Проект доступний безкоштовно і приваблює своїм рівнем деталізації та атмосферою.

Cataclysm: Dark Days Ahead (фото: Game Rant)

Stationeers

Stationeers - це гра на виживання, у якій гравці не тільки залишаються в живих, а й будують і керують космічною станцією. У грі велику увагу приділено науці, включно з електронікою та фізикою. Гравцям потрібно враховувати ризики, такі як тиск у приміщеннях, витоки газу та атмосферні умови.

Якщо гравець помирає, але тіло зберігається, він може забрати свій інвентар, проте багато способів смерті призводять до втрати тіла.

Stationeers (фото: Game Rant)

Project Zomboid

Project Zomboid - це ізометрична гра на виживання, дія якої відбувається в окрузі Нокс, захопленому смертельною інфекцією "Knox Infection", яка передається через кров, слину і повітря. Гравець, який має імунітет до повітряної форми інфекції, повинен вижити до порятунку, при цьому майбутнє людства залежить від його дій.

Гра відома своєю складністю: гравці мають керувати не лише голодом, а й нудьгою, втомою, температурою та рівнем стресу. Також існує безліч способів померти, включно з отруєнням чадним газом, їжею або просто втратою крові.

Project Zomboid (фото: Game Rant)

SCUM

SCUM - це гра, де гравці опиняються в ролі ув'язнених, кинутих на величезний безжалісний острів, і їхня боротьба за виживання транслюється мільйонам глядачів. Гра вирізняється вкрай складними системами, до жаху реалістичними, включно з управлінням туалетними звичками персонажа.

У SCUM багато факторів, які потрібно враховувати, як-от псування їжі від спеки або вплив мокрого одягу на швидкість. Однак крім навколишнього середовища, гравцям загрожують інші ув'язнені, озброєні роботи та зомбі-маріонетки. Це гра для тих, хто не боїться складного ігрового процесу.

SCUM (фото: Game Rant)

Minecraft

Minecraft - одна з найбільш знакових ігор жанру виживання, яка з моменту свого повного релізу в 2011 році значно розширила свої горизонти, ставши однією з найкращих ігор усіх часів і навіть отримавши майбутню кіноадаптацію.

Гравців приваблює блокова графіка, нескінченні можливості пісочниці та дослідження світу. Гра має одні з найскладніших і найрозвиненіших систем: пошук нетериту, використання редстоуну або управління біомами.

Незважаючи на це, вижити можна, дотримуючись базових навичок, але для тих, хто хоче розібратися в більш складних аспектах гри, Minecraft пропонує масу систем, які можуть захопити надовго.

Minecraft (фото: Game Rant)

This War Of Mine

Деякі з найбільш вражаючих ігор на виживання відбуваються не в постапокаліптичних світах, повних зомбі або радіації, а в реальних сценаріях. У грі This War of Mine натхненням послужили реальні конфлікти, у центрі яких - страждання цивільних.

Гравцеві доведеться виживати не одному персонажу, а цілій групі тих, хто вижив, кожному з яких необхідні здоров'я, їжа і моральний настрій. У пошуках медикаментів і їжі гравці можуть вирушати на рейди, при цьому вони самі можуть стати жертвами нападів.

Основна складність гри полягає як в управлінні кількома персонажами, так і в моральних рішеннях, що зачіпають такі теми, як залежність, жертва і самозбереження.

This War Of Mine (фото: Game Rant)

Don't Starve

Don't Starve - це інді-гра на виживання, яка швидко завоювала популярність завдяки своєму мультяшному готичному стилю. Після того як вчений Вілсон виявляється обдуреним і створює машину, яка переносить людей у "Сталість" - регіон, повний монстрів і тіньових істот, гравцеві належить виживати, досліджуючи цей небезпечний світ.

У грі є десять іграбельних персонажів, кожен з яких має свої унікальні переваги. Однією з особливостей Don't Starve є цикл день/ніч: вдень гравці можуть збирати ресурси для освітлення, їжі, сховища та зброї, готуючись до атак монстрів уночі.

Гравці мають стежити за тим, щоб їжа не псувалася, і підтримувати психічне здоров'я, збираючи квіти або створюючи певний одяг.

Don't Starve (фото: Game Rant)

Green Hell

Green Hell слідує за антропологом Джейком Гіґґінсом, який вирушає до Амазонки в пошуках своєї дружини-лінгвіста, що зникла під час спроби встановити контакт із племенем Ябахауака. Без підготовки джунглі виявляються суворим середовищем, повним незнайомих небезпек.

Гравцям доведеться боротися не тільки з голодом і різними дикими загрозами - від отруйних комах до хижаків, а й із психічним станом, щоб уникнути небезпечних галюцинацій.

На щастя, у грі є багатокористувацький режим, який може значно підвищити шанси на виживання.

Green Hell (фото: Game Rant)

Ancestors: The Humankind Odyssey

Ancestors: The Humankind Odyssey досліджує концепцію еволюції людства, пропонуючи унікальну версію гри на виживання, в якій гравці керують первісними людьми.

Гра використовує особливості гомінід, наприклад, здатність слухати, щоб виявляти хижаків і загублених членів клану. Роблячи відкриття і навчаючись новим навичкам, гравці забезпечать виживання виду і його еволюцію через покоління.

Ancestors: The Humankind Odyssey (фото: Game Rant)

The Forest

Гра The Forest наслідує класичну формулу виживання, де гравець опиняється на острові з обмеженими ресурсами і безліччю загроз від довкілля та дикої природи. Головний герой, Ерік, переживає аварію і повинен знайти свого викраденого сина, Тіммі.

Незважаючи на те, що гра містить стандартні елементи виживання, як-от збір ресурсів, створення зброї та укриттів, а також управління станом персонажа, розробники розширюють сюжет. Дослідження печер розкриває масштабну операцію, набагато складнішу, ніж очікувалося, і ставить гравця перед важким вибором.

The Forest (фото: Game Rant)