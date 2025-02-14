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Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межі

П'ятниця 14 лютого 2025 19:15
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Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межі Ці ігри на виживання кидають справжній виклик геймерам (фото: Rock Paper Shotgu)
Автор: Павло Колеснік

Якщо ви вважаєте себе майстром виживання, то ці ігри будуть справжнім випробуванням для ваших нервів. Кожна з них кидає гравцям унікальні виклики, вимагаючи не тільки логіки та стратегічного мислення, а й уміння справлятися з неминучими втратами.

Про 10 найскладніших ігор на виживання, які здатні вивести на новий рівень переживання та емоції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Game Rant, присвячений відеоіграм.

Cataclysm: Dark Days Ahead

Cataclysm: Dark Days Ahead - це одна з найглибших ігор на виживання, що поєднує елементи roguelike і RPG. Гравці можуть обрати професію, покращувати навички через книжки та практику, а також займатися складним крафтом і будівництвом, де враховуються освітлення і травми.

У грі є система фермерства, яка залежить від сезонів, що додає реалістичності. Проект доступний безкоштовно і приваблює своїм рівнем деталізації та атмосферою.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіCataclysm: Dark Days Ahead (фото: Game Rant)

Stationeers

Stationeers - це гра на виживання, у якій гравці не тільки залишаються в живих, а й будують і керують космічною станцією. У грі велику увагу приділено науці, включно з електронікою та фізикою. Гравцям потрібно враховувати ризики, такі як тиск у приміщеннях, витоки газу та атмосферні умови.

Якщо гравець помирає, але тіло зберігається, він може забрати свій інвентар, проте багато способів смерті призводять до втрати тіла.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіStationeers (фото: Game Rant)

Project Zomboid

Project Zomboid - це ізометрична гра на виживання, дія якої відбувається в окрузі Нокс, захопленому смертельною інфекцією "Knox Infection", яка передається через кров, слину і повітря. Гравець, який має імунітет до повітряної форми інфекції, повинен вижити до порятунку, при цьому майбутнє людства залежить від його дій.

Гра відома своєю складністю: гравці мають керувати не лише голодом, а й нудьгою, втомою, температурою та рівнем стресу. Також існує безліч способів померти, включно з отруєнням чадним газом, їжею або просто втратою крові.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіProject Zomboid (фото: Game Rant)

SCUM

SCUM - це гра, де гравці опиняються в ролі ув'язнених, кинутих на величезний безжалісний острів, і їхня боротьба за виживання транслюється мільйонам глядачів. Гра вирізняється вкрай складними системами, до жаху реалістичними, включно з управлінням туалетними звичками персонажа.

У SCUM багато факторів, які потрібно враховувати, як-от псування їжі від спеки або вплив мокрого одягу на швидкість. Однак крім навколишнього середовища, гравцям загрожують інші ув'язнені, озброєні роботи та зомбі-маріонетки. Це гра для тих, хто не боїться складного ігрового процесу.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіSCUM (фото: Game Rant)

Minecraft

Minecraft - одна з найбільш знакових ігор жанру виживання, яка з моменту свого повного релізу в 2011 році значно розширила свої горизонти, ставши однією з найкращих ігор усіх часів і навіть отримавши майбутню кіноадаптацію.

Гравців приваблює блокова графіка, нескінченні можливості пісочниці та дослідження світу. Гра має одні з найскладніших і найрозвиненіших систем: пошук нетериту, використання редстоуну або управління біомами.

Незважаючи на це, вижити можна, дотримуючись базових навичок, але для тих, хто хоче розібратися в більш складних аспектах гри, Minecraft пропонує масу систем, які можуть захопити надовго.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіMinecraft (фото: Game Rant)

This War Of Mine

Деякі з найбільш вражаючих ігор на виживання відбуваються не в постапокаліптичних світах, повних зомбі або радіації, а в реальних сценаріях. У грі This War of Mine натхненням послужили реальні конфлікти, у центрі яких - страждання цивільних.

Гравцеві доведеться виживати не одному персонажу, а цілій групі тих, хто вижив, кожному з яких необхідні здоров'я, їжа і моральний настрій. У пошуках медикаментів і їжі гравці можуть вирушати на рейди, при цьому вони самі можуть стати жертвами нападів.

Основна складність гри полягає як в управлінні кількома персонажами, так і в моральних рішеннях, що зачіпають такі теми, як залежність, жертва і самозбереження.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіThis War Of Mine (фото: Game Rant)

Don't Starve

Don't Starve - це інді-гра на виживання, яка швидко завоювала популярність завдяки своєму мультяшному готичному стилю. Після того як вчений Вілсон виявляється обдуреним і створює машину, яка переносить людей у "Сталість" - регіон, повний монстрів і тіньових істот, гравцеві належить виживати, досліджуючи цей небезпечний світ.

У грі є десять іграбельних персонажів, кожен з яких має свої унікальні переваги. Однією з особливостей Don't Starve є цикл день/ніч: вдень гравці можуть збирати ресурси для освітлення, їжі, сховища та зброї, готуючись до атак монстрів уночі.

Гравці мають стежити за тим, щоб їжа не псувалася, і підтримувати психічне здоров'я, збираючи квіти або створюючи певний одяг.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіDon't Starve (фото: Game Rant)

Green Hell

Green Hell слідує за антропологом Джейком Гіґґінсом, який вирушає до Амазонки в пошуках своєї дружини-лінгвіста, що зникла під час спроби встановити контакт із племенем Ябахауака. Без підготовки джунглі виявляються суворим середовищем, повним незнайомих небезпек.

Гравцям доведеться боротися не тільки з голодом і різними дикими загрозами - від отруйних комах до хижаків, а й із психічним станом, щоб уникнути небезпечних галюцинацій.

На щастя, у грі є багатокористувацький режим, який може значно підвищити шанси на виживання.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіGreen Hell (фото: Game Rant)

Ancestors: The Humankind Odyssey

Ancestors: The Humankind Odyssey досліджує концепцію еволюції людства, пропонуючи унікальну версію гри на виживання, в якій гравці керують первісними людьми.

Гра використовує особливості гомінід, наприклад, здатність слухати, щоб виявляти хижаків і загублених членів клану. Роблячи відкриття і навчаючись новим навичкам, гравці забезпечать виживання виду і його еволюцію через покоління.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіAncestors: The Humankind Odyssey (фото: Game Rant)

The Forest

Гра The Forest наслідує класичну формулу виживання, де гравець опиняється на острові з обмеженими ресурсами і безліччю загроз від довкілля та дикої природи. Головний герой, Ерік, переживає аварію і повинен знайти свого викраденого сина, Тіммі.

Незважаючи на те, що гра містить стандартні елементи виживання, як-от збір ресурсів, створення зброї та укриттів, а також управління станом персонажа, розробники розширюють сюжет. Дослідження печер розкриває масштабну операцію, набагато складнішу, ніж очікувалося, і ставить гравця перед важким вибором.

Перевірте свої нерви. 10 найскладніших ігор на виживання, які доведуть до межіThe Forest (фото: Game Rant)

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