8 натуральних ароматів, яких бояться комарі

Евкаліпт

За словами Мелані Роуз з Nationwide Pest Control, аромат евкаліпта - один з найненависніших запахів серед комарів.

Евкаліпт (фото: Freepik)

Причина, чому ці запахи відлякують комарів, полягає в тому, що рослина виробляє хімічні речовини, які комарі не люблять, а саме ліналоол і гераніол.

Ось чому можна зустріти екстракт евкаліпта в деяких засобах, що відлякують комах від вашого будинку.

Грейпфрут

Грейпфрут - це чудовий інгредієнт для літніх прохолодних коктейлів, наповнений вітаміном С та антиоксидантами.

Грейпфрут (фото: Freepik)

Проте, цей фрукт не поступається й у відлякуванні комарів. За словами Скота Ходжеса, віцепрезидента з розвитку компанії Arrow Exterminators, що знищує шкідників, справа у сполуці під назвою нооткатон.

Тож відганяє набридливих комах й грейпфрутова олія, нанесена на шкіру.

М'ята

Хоча цю рослину також можна додати в чай або лимонад, вона також може бути використана для захисту від комарів.

Екстракт м'яти (фото: Freepik)

Якщо у вас в саду росте м'ята, ви могли помітити, що вона приваблює багато бджіл, але не комарів. Це тому, що комарі не переносять м'ятний запах.

Тож можна висадити рослину в саду або ж в горщику на підвіконні та використовувати ефірні олії з м'ятним екстрактом.

Чорнобривці

Чорнобривці мають один з найефективніших ароматів для відлякування комарів. Оскільки це просто квітка, вона абсолютно безпечна для людей, але дуже токсична для комарів.

Чорнобривці (фото: Freepik)

Проте, хоча ця квітка може допомогти у реалізації ваших садових ідей та прикрасити оселю, ще краще використовувати ефірну олію чорнобривців.

Соснова олія

Завдяки приємному деревному аромату важко не захоплюватися сосновою олією.

Однак, хоча цей аромат завжди буде серед найбільш продаваних ефірних олій, він також може зайняти гідне місце серед ваших ідей для боротьби з комарами.

Соснова олія відлякує комарів (фото: Freepik)

Адже запах соснової олії збиває з пантелику цих комах, обмежуючи їхню здатність виявити вас, і захищаючи від укусів.

Щоб використовувати соснову олію як засіб від комарів, один із чудових способів - розкласти серветки чи ватні диски з сосновою олією біля вікон та дверей.

Їх доведеться оновлювати кожні декілька днів, але ви також можете використовувати цей метод спеціально в дні, коли комарі найчастіше з'являються.

Лемонграс

Ця рослина містить олію цитронели - мабуть, найвідоміший з ароматів, що відлякують комарів. Лемонграс вирощується не лише для краси, його додають до страв, напоїв та використовують в ароматерапії та косметології.

Лемонграс в напої (фото: Freepik)

Обережно нанесіть олію лемонграса на шкіру для швидкого захисту від комарів або ж прикрасьте оселю свіжою чи засушеною рослиною.

Лаванда

Лаванда - один з найвідоміших засобів від комарів, легко зрозуміти її привабливість.

Лаванда (фото: Freepik)

В той час як шкідники не люблять її характерний аромат, на людей цей запах діє заспокійливо - саме тому її часто використовують як ефірну олію для ароматерапії та медитації.

Вирощування лаванди або ж просто поставлена рослина в вазу - це один зі способів відлякати комарів. Або ж можна використовувати ефірну олію та навіть свічки.

Перець чилі

Якщо ви можете витримати невелику кількість гостроти, можливо, варто включити чилі у свій раціон, особливо влітку, коли активність комарів найвища - або ж хоча б вирощувати рослину на підвіконні.

Перець чилі (фото: Freepik)

Відомо, що цей перець відлякує комарів завдяки капсаїцину - сполуці, яка також не подобається мухам.