8 натуральных ароматов, которых боятся комары

Эвкалипт

По словам Мелани Роуз из Nationwide Pest Control, аромат эвкалипта - один из самых ненавистных запахов среди комаров.

Эвкалипт (фото: Freepik)

Причина, почему эти запахи отпугивают комаров, заключается в том, что растение производит химические вещества, которые не любят комары, а именно линалоол и гераниол.

Вот почему можно встретить экстракт эвкалипта в некоторых средствах, отпугивающих насекомых от вашего дома.

Грейпфрут

Грейпфрут - это отличный ингредиент для летних прохладных коктейлей, наполненный витамином С и антиоксидантами.

Грейпфрут (фото: Freepik)

Однако этот фрукт не уступает и в отпугивании комаров. По словам Скотта Ходжеса, вице-президента по развитию компании Arrow Exterminators, уничтожающей вредителей, дело в соединении под названием нооткатон.

Поэтому отгоняет надоедливых насекомых и грейпфрутовое масло, нанесенное на кожу.

Мята

Хотя это растение можно добавить в чай или лимонад, оно также может быть использовано для защиты от комаров.

Экстракт мяты (фото: Freepik)

Если у вас в саду произрастает мята, вы могли заметить, что она привлекает много пчел, но не комаров. Это потому, что комары не переносят мятный запах.

Поэтому можно высадить растение в саду или в горшке на подоконнике и использовать эфирные масла с мятным экстрактом.

Бархатцы

Бархатцы имеют один из самых эффективных ароматов для отпугивания комаров. Поскольку это просто цветок, он абсолютно безопасен для семьи, но очень токсичен для комаров.

Бархатцы (фото: Freepik)

Однако, хотя этот цветок может помочь в реализации ваших садовых идей и украсить дом, еще лучше использовать эфирное масло бархатцев.

Сосновое масло

Благодаря приятному древесному аромату трудно не увлекаться сосновым маслом.

Однако, хотя этот аромат всегда будет среди самых продаваемых эфирных масел, он также может занять достойное место среди ваших идей для борьбы с комарами.

Сосновое масло отпугивает комаров (фото: Freepik)

Ведь запах соснового масла сбивает с толку этих насекомых, ограничивая их способность обнаружить вас, и защищая от укусов.

Чтобы использовать сосновое масло в качестве средства от комаров, один из прекрасных способов - разложить салфетки или ватные диски с сосновым маслом у окон и дверей.

Их придется обновлять каждые несколько дней, но вы также можете использовать этот метод специально в дни, когда комары чаще всего появляются.

Лемонграсс

Это растение содержит масло цитронелл - пожалуй, самый известный из отпугивающих комаров ароматов. Лемонграс выращивается не только для красоты, его добавляют в блюда, напитки и используют в ароматерапии и косметологии.

Лемонграсс в напитке (фото: Freepik)

Осторожно нанесите масло лемонграсса на кожу для быстрой защиты от комаров или украсьте дом свежим или засушенным растением.

Лаванда

Лаванда - одно из самых известных средств от комаров, легко понять ее привлекательность.

Лаванда (фото: Freepik)

В то время как вредители не любят ее характерный аромат, на людей этот запах действует успокаивающе - именно поэтому его часто используют как эфирное масло для ароматерапии и медитации.

Выращивание лаванды или же просто поставленное растение в вазу - это один из способов отпугнуть комаров. Или можно использовать эфирное масло и даже свечи.

Перец чили

Если вы можете выдержать небольшое количество остроты, возможно, стоит включить чили в свой рацион, особенно летом, когда активность комаров самая высокая - или хотя бы выращивать растение на подоконнике.

Перец чили (фото: Freepik)

Известно, что этот перец отпугивает комаров благодаря капсаицину - соединению, которое тоже не нравится мухам.