На 8-летнего мальчика свалились футбольные ворота: в школе под Уманью произошло ЧП

Ребенка поместили в реанимацию, его состояние расценивали как тяжелое.

После инцидента родители Артема Билясова Владимир и Инна обратились к неравнодушным с просьбой помочь, рассказав о беде в семье в местном паблике.

Правоохранители по факту происшествия начала уголовное производство по части 2 статьи 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть или тяжелые последствия для здоровья).

Как рассказала инспектор по коммуникации Уманского районного управления полиции Наталья Мельник, проводились необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств ЧП в школе, которое произошло 7 мая.

Сейчас отец ребенка сообщил, что состояние сына уже стабильное, ему стало лучше.

Мать мальчика Инна в комментарии изданию Zmi.ck.ua отметила, что семья пока не нуждается в финансовой помощи, и Артем идет на поправку.

"Семья всем благодарна за помощь и поддержку. В настоящее время ребенок стабильный и все хорошо. В материальной помощи от людей мы уже не нуждаемся. Мы всем спасибо за помощь", - сказала женщина.

Семья пострадавшего мальчика поблагодарила за помочь и рассказала, что ребенок пошел на поправку (скрин поста: facebook.com/UmanInfo)

Полиция тем временем продолжает вести расследование, были опрошены свидетели и проверены футбольные ворота в школе - как выяснилось, вторые (которые остались в спортзале) имеют нормальное крепление, к их установке претензий нет.

В случае выявления правонарушения, санкция статьи предусматривает для виновного до 3 лет лишения свободы, а также запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.