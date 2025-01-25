8 лайфхаків з апельсиновими шкірками, які допоможуть у прибиранні

Апельсинові шкірки - це не просто відходи, а справжній скарб для дому. Завдяки своїм натуральним властивостям, вони можуть замінити хімічні засоби для прибирання, освіжувачі повітря та навіть допомогти в боротьбі з комахами.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про вісім корисних і простих лайфхаків зі шкірками апельсинів, які зроблять ваш дім чистим, безпечним і ароматним.
Універсальний миючий засіб на основі апельсинових шкірок допоможе впоратися з будь-якими забрудненнями. Для приготування візьміть шкірки, білий оцет і воду.
Покладіть шкірки в ємність, залийте оцтом і залиште на два тижні в темному місці. Після цього процідіть, додайте воду (25% від загального об’єму) та перелийте у пляшку з розпилювачем. Цей засіб ефективно очищає жир і бруд, не завдаючи шкоди здоров’ю чи навколишньому середовищу.
Щоб очистити кавоварку від плям і накипу, використовуйте апельсинові шкірки. Додайте кілька шкірочок, чашку холодної води і кілька ложок солі. Закрийте кавоварку та енергійно потрясіть її.
Для кращого ефекту протріть внутрішні стінки зубною щіткою, а потім добре промийте кавоварку водою. Простий і натуральний спосіб повернути чистоту вашій техніці!
Білий наліт на кранах і раковинах псує їхній вигляд. Просто посипте апельсинову шкірку сіллю і протріть проблемні ділянки. Сік цитруса разом із сіллю розчиняє навіть стійкі відкладення. Залишається лише протерти поверхню вологою ганчіркою. Результат - блискуча чистота без хімічних засобів.
Дерев’яні дошки швидко накопичують бактерії у порізах. Для дезінфекції використовуйте апельсинову шкірку з сіллю. Нанесіть трохи солі на шкірку і протріть дошку круговими рухами.
Після обробки промийте і висушіть дошку. Такий метод допомагає підтримувати чистоту та подовжує термін служби кухонного інвентарю.
Швидкий спосіб очистити мікрохвильовку - апельсинові шкірки. Помістіть їх у миску з водою та нагрівайте у мікрохвильовці 2 хвилини. Після цього зачекайте кілька хвилин, щоб пара розм’якшила бруд.
Протріть внутрішні поверхні сухою тканиною - і ваша мікрохвильовка знову блищатиме. До того ж вона наповниться приємним цитрусовим ароматом.
Мошки не переносять запах цитрусів, що робить апельсинові шкірки чудовим природним репелентом. Покладіть шкірки у горщики з рослинами або розкладіть їх на кухонних поверхнях. Цей метод безпечний для людей і домашніх тварин. Мошки швидко покинуть ваш дім без використання шкідливих хімічних засобів.
Апельсинові шкірки можна використовувати для створення натурального ароматизатора. Змішайте шкірки з гвоздикою, корицею чи іншими спеціями, а потім прокип’ятіть цю суміш у воді. Запах наповнить ваш дім свіжістю та затишком. Ви також можете висушити шкірки та розкласти їх у шафах для приємного аромату.
Жирові плями на плиті чи кухонних поверхнях легко видалити апельсиновою шкіркою. Протріть забруднення свіжою шкіркою, використовуючи її маслянисту сторону.
Ефірні олії, що містяться в апельсинах, швидко розчиняють жир. Потім протріть місце вологою ганчіркою, щоб завершити прибирання.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.