8 лайфхаков с апельсиновыми корками, которые помогут в уборке

Натуральное средство для очистки поверхностей

Универсальное моющее средство на основе апельсиновых кожуры поможет справиться с любыми загрязнениями. Для приготовления возьмите кожуру, белый уксус и воду.

Положите кожуру в емкость, залейте уксусом и оставьте на две недели в темном месте. После этого процедите, добавьте воду (25% от общего объема) и перелейте в бутылку с распылителем. Это средство эффективно очищает жир и грязь, не нанося вреда здоровью или окружающей среде.

Удаление пятен в кофемашине

Чтобы очистить кофемашину от пятен и накипи, используйте апельсиновые корки. Добавьте несколько кожуры, чашку холодной воды и несколько ложек соли. Закройте кофеварку и энергично потрясите ее.

Для лучшего эффекта протрите внутренние стенки зубной щеткой, а затем хорошо промойте кофеварку водой. Простой и натуральный способ вернуть чистоту вашей технике!

Очистка сантехники от известкового налета

Белый налет на кранах и раковинах портит их вид. Просто посыпьте апельсиновую кожуру солью и протрите проблемные участки. Сок цитруса вместе с солью растворяет даже стойкие отложения. Остается лишь протереть поверхность влажной тряпкой. Результат - блестящая чистота без химических средств.

Дезинфекция разделочных досок

Деревянные доски быстро накапливают бактерии в порезах. Для дезинфекции используйте апельсиновую кожуру с солью. Нанесите немного соли на кожуру и протрите доску круговыми движениями.

После обработки промойте и высушите доску. Такой метод помогает поддерживать чистоту и продлевает срок службы кухонного инвентаря. Апельсиновые кожуры очень полезны во многих случаях (фото: Pexels.com)

Очистка микроволновки

Быстрый способ очистить микроволновку - апельсиновые корки. Поместите их в миску с водой и нагревайте в микроволновке 2 минуты. После этого подождите несколько минут, чтобы пар размягчил грязь.

Протрите внутренние поверхности сухой тканью - и ваша микроволновка снова будет блестеть. К тому же она наполнится приятным цитрусовым ароматом.

Отпугивание мошек

Мошки не переносят запах цитрусов, что делает апельсиновые корки замечательным природным репеллентом. Положите кожуру в горшки с растениями или разложите ее на кухонных поверхностях. Этот метод безопасен для людей и домашних животных. Мошки быстро покинут ваш дом без использования вредных химических средств.

Освежитель воздуха

Апельсиновые корки можно использовать для создания натурального ароматизатора. Смешайте кожуру с гвоздикой, корицей или другими специями, а затем прокипятите эту смесь в воде. Запах наполнит ваш дом свежестью и уютом. Вы также можете высушить кожуру и разложить ее в шкафах для приятного аромата.

Борьба с жирными пятнами

Жировые пятна на плите или кухонных поверхностях легко удалить апельсиновой кожурой. Протрите загрязнение свежей кожурой, используя ее маслянистую сторону.

Эфирные масла, содержащиеся в апельсинах, быстро растворяют жир. Затем протрите место влажной тряпкой, чтобы завершить уборку.