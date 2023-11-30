8 кухонних речей, які категорично не можна мити в посудомийній машині

Гострі ножі

Регулярне миття ножів у посудомийній машині може насправді скоротити термін їх служби.

Також ніж при неправильному розміщенні може пошкодити посудомийку. Навіть якщо цього не станеться, висока температура швидко тупить лезо і робить його покриття тьмяним.

Дерев'яний посуд

Обробні дерев'яні дошки, а також інший кухонний посуд та пристосування з дерева потребують більш делікатної обробки - особливо, якщо їх поверхня лакована.

Від впливу гарячої води та пари таке покриття почне лопатися і зрештою "злізе". Крім того, сушіння під натиском повітря призводить до появи тріщин та нерівностей.

Пластикові контейнери

Американські експерти рекомендують мити пластиковий контейнер вручну, щоб обмежити вплив потенційно шкідливих хімікатів.

Це пояснюється тим, що під впливом високих температур з них можуть почати виділятися шкідливі хімічні речовини.

Якщо у вас є пластикові контейнери, які можна мити в посудомийній машині та не містять бісфенолу, то обов’язково розмістіть їх якомога далі від нагрівального елемента посудомийної машини.

Чавунний посуд

Чавунні сковорідки надто дорогоцінні, щоб їх класти в посудомийну машину.

Миючі засоби для посудомийних машин провокують появу іржі на чавуні і зменшують міцність виробів.

Антипригарний посуд

На етикетці більшості сучасного антипригарного посуду написано, чи можна його мити в посудомийній машині.

За словами одного з професіоналів, посуд з антипригарним покриттям з часом втрачає своє спеціальне покриття під час миття в посудомийній машині при високій температурі.

Терки

Можливо, ваша терка не пошкодиться інтенсивним чищенням у вашій посудомийній машині, але прилад не видалить залишки пармезану так добре, як ви це зробите за допомогою щітки.

Заощаджуйте час і просто мийте їх вручну.

Алюмінієві форми для випічки

Алюміній погано реагує на високу температуру посудомийної машини, що може призвести до зміни кольору.

Через миючі засоби і високу температуру на поверхні алюмінієвих приладів утворюється чорний наліт, від якого потім непросто позбутися;

Порцеляна

Багато високоякісного фарфору можна мити лише вручну. Унікальні малюнки на порцеляновому посуді з бабусиного сервізу з часом потьмяніють

Подібна заборона не стосується сучасної білої порцелянової посуду, який підходить для щоденного використання.