8 корисних побутових справ, на які здатна звичайна канцелярська скріпка

Використання скріпки як закладки

Скріпка може стати чудовою альтернативою звичайній закладці для книги. Ви можете просто прикріпити її до сторінки, щоб запам'ятати, де зупинилися.

Але для створення унікальної закладки можна піти далі: прикрасьте скріпку, зав'язавши на ній маленький бантик або додавши інші декоративні елементи. Така мила закладка буде не лише функціональною, але й стане приємним доповненням до вашої книги.

Очищення гребінця від волосся

Зубчики на масажному гребінці або щітці зазвичай розташовані занадто близько один до одного, тому прибрати волосся пальцями буває складно. У цьому випадку на допомогу приходить звичайна скріпка!

Розігніть її одним рухом, щоб утворити гачок, і підчепіть волосинки, що застрягли між зубчиками. Такий простий метод дозволяє швидко очистити гребінець від накопиченого волосся, зберігаючи його чистим і готовим до використання.

Скріпка може дістати волосся зі щітки (фото: Freepik.com)

Сховати бретельки бюстгальтера

Іноді майки мають вирізи на спині в області плечей, через що бретельки бюстгальтера стають помітними і можуть зіпсувати зовнішній вигляд.

Щоб цього уникнути, можна з'єднати обидві лямки разом і закріпити їх за допомогою звичайної скріпки. Це дозволить приховати бретельки під одягом, зберігаючи ваш образ акуратним і стильним.

Легке відкриття конвертів

Ви коли-небудь рвали конверти і випадково пошкоджували їх вміст? Припиніть це робити, просто скористайтеся скріпкою!

Відігніть один кінець скріпки і обережно вставте його в невеликий отвір на конверті, де немає клейкої основи. Проведіть скріпкою вздовж краю конверта - і ваше листування буде відкрите, не залишаючи слідів пошкодження.

Такий метод зберігає вміст у цілості й допомагає уникнути неприємних ситуацій, коли важливі документи можуть бути зіпсовані.

Скріпка здатна акуратно відкрити конверт (фото: Freepik.com)

Закриття пакета з приправами

Відкритий пакет з приправами може легко розсипатися або стати джерелом попадання пилу та бруду. Щоб цього не сталося, можна використовувати скріпку для надійного закриття пакета.

Для цього просто розігніть скріпку, розташувавши її ближче до краю пакета, загорніть край пакета і закріпіть його кінцями скріпки. Такий простий кухонний хак допоможе зберегти ваші приправи свіжими і захищеними від забруднень.

Лайфхак для роботи зі скотчем

Тим, хто часто користується скотчем, скріпка стане в пригоді для зручного пошуку кінця стрічки. Знайти початок тонкої прозорої смужки, що щільно прилягає до попереднього шару, буває нелегко.

Щоб уникнути цього, після кожного використання скотчу прикріпіть до його кінця скріпку. Залиште невеликий запас скотчу над скріпкою, трохи ширший за саму скріпку. Загорніть цей край так, щоб скотч закрив скріпку всередині, і ви отримаєте чудовий маркер, який завжди вкаже на вільний край стрічки.

Використання скріпок для сушки риби

Звичайні скріпки можуть бути корисні навіть під час сушки риби. Щоб підготувати їх до використання, трохи розігніть скріпку, щоб можна було продіти її через очницю риби.

З іншого кінця сформуйте гачок, який дозволить підвісити рибу для сушки. Це просте рішення стане у пригоді рибалкам і господарям, які шукають ефективний спосіб для сушіння риби вдома.

Міцна проволока скріпок дозволяє робити з них гачки (фото: Pixabay.com)

Скріпка для ділового образу

Цей лайфхак особливо підійде джентльменам, але може стати у пригоді й леді, які носять ділові краватки. Під час вітру або швидкої ходьби краватка може зміщуватися на бік, що виглядає не дуже акуратно.

Щоб цього уникнути, використовуйте спеціальну булавку для краватки або звичайну скріпку, яка завжди під рукою. Закріпіть її на сорочці та підколіть до неї краватку, і ваш образ залишатиметься бездоганним протягом усього дня.