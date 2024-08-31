8 полезных бытовых дел, на которые способна обычная канцелярская скрепка

Использование скрепки в качестве закладки

Скрепка может стать великолепной альтернативой обычной закладке для книги. Вы можете просто прикрепить ее к странице, чтобы запомнить, где остановились.

Но для создания уникальной закладки можно пойти дальше: украсьте скрепку, завязав на ней маленький бантик или добавив другие декоративные элементы. Такая милая закладка будет не только функциональна, но и станет приятным дополнением к вашей книге.

Очистка расчески от волос

Зубчики на массажной расческе или щетке обычно расположены слишком близко друг к другу, поэтому убрать волосы пальцами бывает сложно. В этом случае на помощь приходит обычная скрепка!

Разогните ее одним движением, чтобы образовать крючок, и подцепите волоски, застрявшие между зубчиками. Такой простой метод позволяет быстро очистить расческу от накопленных волос, сохраняя их чистыми и готовыми к использованию.

Скрепка может достать волосы из щетки (фото: Freepik.com)

Спрятать бретельки бюстгальтера

Иногда майки имеют вырезы на спине в области плеч, поэтому бретельки бюстгальтера становятся заметными и могут испортить внешний вид.

Чтобы этого избежать, можно соединить обе лямки вместе и закрепить их с помощью обыкновенной скрепки. Это позволит скрыть бретельки под одеждой, сохраняя ваш образ аккуратным и стильным.

Легкое открытие конвертов

Вы когда-нибудь рвали конверты и случайно повреждали их содержимое? Прекратите это делать, просто воспользуйтесь скрепкой!

Отогните один конец скрепки и осторожно вставьте его в небольшое отверстие на конверте, где нет клейкого основания. Проведите скрепкой вдоль края конверта - и ваша переписка будет открыта, не оставляя следов повреждения.

Такой метод сохраняет содержимое в сохранности и помогает избежать неприятных ситуаций, когда важные документы могут быть испорчены.

Скрепка способна аккуратно открыть конверт (фото: Freepik.com)

Закрытие пакета с приправами

Открытый пакет с приправами может легко рассыпаться или стать источником пыли и грязи. Чтобы этого не произошло, можно использовать скрепку для надежного закрытия пакета.

Для этого просто разогните скрепку, расположив ее поближе к краю пакета, заверните край пакета и закрепите его концами скрепки. Такой простой кухонный хак поможет сберечь ваши приправы свежими и защищенными от загрязнений.

Лайфхак для работы со скотчем

Тем, кто часто пользуется скотчем, скрепка пригодится для удобного поиска конца ленты. Найти начало тонкой прозрачной полоски, плотно прилегающей к предыдущему слою, бывает нелегко.

Чтобы избежать этого, после каждого использования скотча прикрепите к его концу скрепку. Оставьте небольшой запас скотча над скрепкой, немного шире самой скрепки. Заверните этот край так, чтобы скотч закрыл скрепку внутри, и вы получите отличный маркер, который всегда укажет на свободный край ленты.

Использование скрепок для сушки рыбы

Обычные скрепки могут быть полезны даже во время сушки рыбы. Чтобы подготовить их к использованию, слегка разогните скрепку, чтобы можно было продеть ее через глазницу рыбы.

С другой стороны сформируйте крючок, который позволит подвесить рыбу для сушки. Это простое решение пригодится рыбакам и хозяевам, которые ищут эффективный способ для сушки рыбы дома.

Прочный проволока скрепок позволяет делать из них крючки (фото: Pixabay.com)

Скрепка для делового образа

Этот лайфхак особенно подойдет джентльменам, но может пригодиться и леди, которые носят деловые галстуки. Во время ветра или быстрой ходьбы галстук может смещаться на бок, что выглядит не слишком аккуратно.

Чтобы этого избежать, используйте специальную шпильку для галстука или обычную скрепку, которая всегда под рукой. Закрепите ее на рубашке и подколите к ней галстук, и ваш образ будет оставаться безупречным в течение всего дня.