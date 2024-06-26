8 корисних екзотичних фруктів, які варто спробувати усім

Інколи хочеться побалувати себе солоденьким, але класичні десерти уже багатьом набридли. Один з найкращих варіантів - спробувати незвичайні екзотичні фрукти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт WebMD .

Зірковий фрукт (карамбола)

Це солодкий фрукт зі смаком цитрусових, яблука та сливи родом із Південно-Східної Азії. При дозріванні стає золотисто-жовтим.

Кожен фрукт містить менш як 40 калорій, але багато клітковини та вітаміну С.

Перед вживання його потрібно просто вимити та нарізати - не потрібно очищати шкірку.

Уникайте цього фрукту, якщо у вас проблеми з нирками. Зірчастий плід містить щавлеву кислоту, що утворює камені в нирках.

Карамбола (фото: wikipedia)

Джекфрут

Джекфрут є найбільшим у світі фруктом, родом з Індії.

Він має солодкий смак, залежно від того, наскільки він стиглий. Також він багатий вітаміном С, групи В і калієм. Деякі магазини здорової їжі продають готовий до приготування джекфрут у банках або пакетах.

Джекфрут (фото: wikipedia)

Драконів плід (питайя)

Драконовий плід росте на кактусі, який походить із Центральної та Південної Америки.

Витягніть ложкою хрустку рожеву або білу м’якоть. Фрукт має маленьке чорне насіння і має смак ківі або груші.

Драконовий фрукт містить багато клітковини, вітамінів і мінералів і навіть може допомогти підтримувати здоров’я кишкових бактерій.

Драконів плід (фото: wikipedia)

Хлібне дерево

Цей фрукт завбільшки з футбольний м’яч був основним продуктом тихоокеанського острова протягом тисячоліть через текстуру, схожу на хліб.

Не містить жиру та глютену, він багатий складними вуглеводами, клітковиною та калієм.

Хлібне дерево (фото: wikipedia)

Маракуя

Маракуя родом з Південної Америки. Фрукт назвали на честь п’ятипелюсткової квітки рослини.

Він багатий калієм і клітковиною, лише 17,5 калорій на фрукт. Розріжте фрукт навпіл, потім вийміть і з’їжте насіння та м’якоть.

Маракуя (фото: wikipedia)

Дуріан

Дуріан - це південно-східний фрукт. Його прозвали королем фруктів завдяки його смаку, схожому на заварний крем.

Колючий плід багатий на залізо, вітамін С, фолієву кислоту та калій. Їжте дуріан свіжим або використовуйте в десертах, таких як морозиво.

Дуріан (фото: wikipedia)

Диня рогата (Ківано)

Цей вражаючий на вигляд фрукт африканського походження. Потрібно їсти яскраво-зелену желеподібну внутрішню частину разом із м’яким насінням.

Використовуйте його в салатах, додайте в йогурт або перетворюйте на смузі чи сік. Ківано багата антиоксидантами, включаючи вітамін А, і має низьку калорійність.

Диня рогата (фото: wikipedia)

Мангостан

Цей фрукт завбільшки з мандарин. Він має тверду фіолетову шкірку та м’яку білу м’якоть та унікальний смак.

Мангостан (фото: wikipedia)