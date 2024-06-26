8 полезных экзотических фруктов, которые стоит попробовать всем

Иногда хочется побаловать себя сладеньким, но классические десерты уже многим надоели. Один из лучших вариантов - попробовать необычные экзотические фрукты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт WebMD .

Звездный фрукт (карамбол)

Это сладкий фрукт со вкусом цитрусовых, яблоки и сливы родом из Юго-Восточной Азии. При созревании становится золотисто-желтым.

Каждый фрукт содержит менее 40 калорий, но много клетчатки и витамина С.

Перед употреблением его нужно просто вымыть и нарезать - не нужно очищать кожуру.

Избегайте этого фрукта, если у вас есть проблемы с почками. Звездчатый плод содержит щавелевую кислоту, образующую камни в почках.

Карамбола (фото: wikipedia)

Джекфрут

Джекфрут является самым большим в мире фруктом, родом из Индии.

Он имеет сладкий вкус, в зависимости от того, насколько он спел. Также он богат витамином С, группы В и калием. Некоторые магазины здоровой пищи продают готовый для приготовления джекфрут в банках или пакетах.

Джекфрут (фото: wikipedia)

Драконов плод (питайя)

Драконовый плод растет на кактусе из Центральной и Южной Америки.

Вытяните ложкой хрустящую розовую или белую мякоть. Фрукт имеет маленькие черные семена и вкус киви или груши.

Драконовый фрукт содержит много клетчатки, витаминов и минералов и может помочь поддерживать здоровье кишечных бактерий.

Драконов плод (фото: wikipedia)

Хлебное дерево

Этот фрукт размером с футбольный мяч был основным продуктом тихоокеанского острова на протяжении тысячелетий через текстуру, похожую на хлеб.

Не содержит жира и глютена, он богат сложными углеводами, клетчаткой и калием.

Хлебное дерево (фото: wikipedia)

Маракуя

Маракуя родом из Южной Америки. Фрукт назвали в честь пятилепесткового цветка растения.

Он богат калием и клетчаткой, всего 17,5 калорий на фрукт. Разрежьте фрукт пополам, затем извлеките и съешьте семена и мякоть.

Маракуя (фото: wikipedia)

Дуриан

Дуриан - это юго-восточный фрукт. Его прозвали королем фруктов благодаря его вкусу, похожему на заварной крем.

Колючий плод богат железом, витамином С, фолиевой кислотой и калием. Ешьте дуриан свежим или используйте в десертах, таких как мороженое.

Дуриан (фото: wikipedia)

Дыня рогатая (Кивано)

Этот впечатляющий с виду фрукт африканского происхождения. Нужно есть ярко-зеленую внутреннюю желеобразную часть вместе с мягкими семенами.

Используйте его в салатах, добавьте в йогурт или превращайте в смузи или сок. Кивано богат антиоксидантами, включая витамин А, и обладает низкой калорийностью.

Дыня рогатая (фото: wikipedia)

Мангостан

Этот фрукт размером с мандарин. Он имеет твердую фиолетовую шкурку и мягкую белую мякоть и уникальный вкус.

Мангостан (фото: wikipedia)