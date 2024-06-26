8 полезных экзотических фруктов, которые стоит попробовать всем
Иногда хочется побаловать себя сладеньким, но классические десерты уже многим надоели. Один из лучших вариантов - попробовать необычные экзотические фрукты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт WebMD.
Звездный фрукт (карамбол)
Это сладкий фрукт со вкусом цитрусовых, яблоки и сливы родом из Юго-Восточной Азии. При созревании становится золотисто-желтым.
Каждый фрукт содержит менее 40 калорий, но много клетчатки и витамина С.
Перед употреблением его нужно просто вымыть и нарезать - не нужно очищать кожуру.
Избегайте этого фрукта, если у вас есть проблемы с почками. Звездчатый плод содержит щавелевую кислоту, образующую камни в почках.
Карамбола (фото: wikipedia)
Джекфрут
Джекфрут является самым большим в мире фруктом, родом из Индии.
Он имеет сладкий вкус, в зависимости от того, насколько он спел. Также он богат витамином С, группы В и калием. Некоторые магазины здоровой пищи продают готовый для приготовления джекфрут в банках или пакетах.
Джекфрут (фото: wikipedia)
Драконов плод (питайя)
Драконовый плод растет на кактусе из Центральной и Южной Америки.
Вытяните ложкой хрустящую розовую или белую мякоть. Фрукт имеет маленькие черные семена и вкус киви или груши.
Драконовый фрукт содержит много клетчатки, витаминов и минералов и может помочь поддерживать здоровье кишечных бактерий.
Драконов плод (фото: wikipedia)
Хлебное дерево
Этот фрукт размером с футбольный мяч был основным продуктом тихоокеанского острова на протяжении тысячелетий через текстуру, похожую на хлеб.
Не содержит жира и глютена, он богат сложными углеводами, клетчаткой и калием.
Хлебное дерево (фото: wikipedia)
Маракуя
Маракуя родом из Южной Америки. Фрукт назвали в честь пятилепесткового цветка растения.
Он богат калием и клетчаткой, всего 17,5 калорий на фрукт. Разрежьте фрукт пополам, затем извлеките и съешьте семена и мякоть.
Маракуя (фото: wikipedia)
Дуриан
Дуриан - это юго-восточный фрукт. Его прозвали королем фруктов благодаря его вкусу, похожему на заварной крем.
Колючий плод богат железом, витамином С, фолиевой кислотой и калием. Ешьте дуриан свежим или используйте в десертах, таких как мороженое.
Дуриан (фото: wikipedia)
Дыня рогатая (Кивано)
Этот впечатляющий с виду фрукт африканского происхождения. Нужно есть ярко-зеленую внутреннюю желеобразную часть вместе с мягкими семенами.
Используйте его в салатах, добавьте в йогурт или превращайте в смузи или сок. Кивано богат антиоксидантами, включая витамин А, и обладает низкой калорийностью.
Дыня рогатая (фото: wikipedia)
Мангостан
Этот фрукт размером с мандарин. Он имеет твердую фиолетовую шкурку и мягкую белую мякоть и уникальный вкус.
Мангостан (фото: wikipedia)
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