8 кліпів світових зірок, які показали красу Києва

Bring Me The Horizon - "Mantra"

Британський рок-гурт у 2018 році приїздив до Києва заради того, щоб зняти в цьому місті кліп на трек "Mantra". Події розгорталися у жовтні, до речі, цього року, у кліпа ювілей. Зокрема в картині засвітився "Жовтневий палац". А також головну роль виконала українська акторка та учасниця останнього сезону "Холостяка" Вікторія Варлей.

Ed Sheeran - "2step"

Як відомо, цей трек Ed Sheeran виконав разом з гуртом Антитіла. Ця пісня присвячена всім тим, хто чекає вдома військових, і тим військовим, які горять бажаннями повернутися до рідних.

Події кліпу було відзнято у Києві. До того ж у швидкі терміни, оскільки реалізовувати цей проект потрібно було швидко, аби він не втратив своєї актуальності. В центрі кліпу постали люди, які постраждали від війни, але мають надію на майбутнє. Головними героями стали діти та мама з дитиною.

А також в цій історії брали участь Антитіла, які на той момент ще були на службі в Харківській області.

Nothing But Thieves - "Amsterdam" та "Sorry"

Nothing But Thieves приїжджали до столиці України знімати кліп. Для відео до треку "Amsterdam" вони обрали територію покинутого танкового заводу. Де багато побитого скла і мало проходить світло. Ця мрачність була необхідна для повного розкриття історії, що розгортається у відеороботі.

На пісню "Sorry" гурт Nothing But Thieves також відзняв кліп у Києві. І для цієї історії хлопці поїхали на Троєщину.

MØ - "Kamikaze"

Кліп молодої співачки, який набрав неймовірну кількість переглядів, також було відзнято у столиці України.

Busy P - "Genie"

Цю роботу Педро Вінтер разом зі своєю командою та українською моделлю Анною Тихомировою знімали три ночі поспіль. Але картина вийшла гарною та цілісною. В ній засвітилось київське метро та вулиці міста.

Майли Сайрус - "Nothing Breaks Like a Heart"

Знаменита співачка Майлі Сайрус у 2018 році зняла у своєму кліпі Дарницький міст, по якому ганяла на машині.

Stromae - "Sante"

Гурт Stromae відзняв доволі важливий проект, який розповідає про важку працю звичайних людей. Наймасштабнішу сцену кліпу знімали близько шести годин на рухомому буксирі.

Для неї було використано близько 100 килограмів живої риби, яку потім випустили у воду. І все це відбувалося у Києві.