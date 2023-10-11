48-річна поп-діва, яка знімала кліп у Києві, захоплює природною красою без макіяжу у бікіні (фото)

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: The Sun та Daily Mail.

РБК-Україна вирішило показати, як виглядає зірка у свої 48 років без підтяжок та прикрас. І як це, не соромитись бути такою, яка ти є насправді. В реальному житті.

Наталі Імбрулья засвітила фігуру в бікіні

Австралійська зірка вирішила відправитися на відпочинок з подругами в Італію, а точніше у Портофіно. Адже саме там можна гарно відпочити та відчути повний релакс.

Але прискіпливі камери нікуди не подіти, особливо, коли ти настільки відома особистість. Тож, Наталі потрапила у кадр, і не один.

Наталі не соромиться свого тіла і це помітно, оскільки жінка вільно себе поводить і не прикриває фігуру. І варто сказати, що для 48 років Імбрулія має дуже гарне тіло, адже воно доглянуте. Саме тому Наталія не має жодного приводу перейматися.

Наталі Імбрулія (скриншот / The Sun)

На пляжі Наталі лежала та засмагала, сміялася та жартувала з друзями, насолоджуючись середземноморською атмосферою.Також вона з друзями вирішила прокотитися на розкішній яхті.

Цей момент навіть потрапив у відеозапис одного блогера. І саме в цей момент акторка запалила цигарку просто яхти. Жінка розгулювала у купальнику помаранчевого кольору, а також у рушнику біло-блакитних кольорів.

Подруги Наталі тим часом із задоволенням пили шампанське насолоджуючись компанією один одного. І що може бути прекрасніше, ніж такий легкий і душевний відпочинок з подругами.

Головне, що кожна з них задоволена не лише компанією, а ще й собою, бо для жінок зовнішній вигляд на пляжі грає величезну роль для самооцінки.

Наталі Імбрулія (скриншот /Daily Mail)

Варто нагадати, що у 2005 році Наталія Імбрулія знімала кліп на свою пісню в Києві. В її кадр потрапив поділ та київський центральний вокзал. Кліп у свій час був доволі популярним і прославив столицю України. Shiver.

Наталі Імбрулія (скриншот / The Sun)