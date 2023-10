8 клипов мировых звезд, которые показали красоту Киева

Bring Me The Horizon - "Mantra"

Британская рок-группа в 2018 году приезжала в Киев ради того, чтобы снять в этом городе клип на трек "Mantra". События разворачивались в октябре, кстати, в этом году, у клипа юбилей. В частности, в картине засветился "Октябрьский дворец". Также главную роль исполнила украинская актриса и участница последнего сезона "Холостяка" Виктория Варлей.

Ed Sheeran - "2step"

Как известно, этот трек Ed Sheeran исполнил вместе с группой Антитела. Эта песня посвящена всем тем, кто ждет дома военных, и тем военным, которые горят желаниями вернуться к родным.

События клипа были сняты в Киеве. К тому же в сжатые сроки, поскольку реализовывать этот проект нужно было быстро, чтобы он не утратил своей актуальности. В центре клипа появились люди, пострадавшие от войны, но которые имеют надежду на будущее. Главными героями стали дети и мама с ребёнком.

А также в этой истории участвовали Антитела, которые, на тот момент были на службе в Харьковской области.

Nothing But Thieves - "Amsterdam" и "Sorry"

Nothing But Thieves приезжали в столицу Украины снимать клип. Для видео трека "Amsterdam" они выбрали территорию заброшенного танкового завода. Где много разбитого стекла и мало проходит свет. Эта мрачность была необходима для полного раскрытия истории, разворачивающейся в видеоработе.

На песню "Sorry" группа Nothing But Thieves также сняли клип в Киеве. И для этой истории ребята поехали на Троещину.

MØ - "Kamikaze"

Клип молодой певицы, набравший невероятное количество просмотров, также был отснят в столице Украины.

Busy P - "Genie"

Эту работу Педро Винтер вместе со своей командой и украинской моделью Анной Тихомировой снимали три ночи подряд. Но картина получилась красивой и цельной. В ней засветилось киевское метро и улицы города.

Майли Сайрус - "Nothing Breaks Like a Heart"

Знаменитая певица Майли Сайрус в 2018 году сняла в своем клипе Дарницкий мост, по которому гоняла на машине.

Stromae - "Sante"

Группа Stromae сняла довольно важный проект, рассказывающий историю о тяжелом труде обычных людей. Самую масштабную сцену клипа снимали около шести часов на подвижном буксире.

Для нее было использовано около 100 киллограм живой рыбы, которую затем выпустили в воду. И все это происходило в Киеве.