8 ідей, які допоможуть весело та з користю провести останні дні літніх канікул

Організуйте пікнік на природі

Візьміть ковдру, смачну їжу, улюблені ігри та вирушайте на природу. Відпочивайте під сонцем, насолоджуючись природою разом з усією родиною. Також можна зіграти в активні ігри на свіжому повітрі які залишаться в пам'яті надовго.

Атракціони

Діти обожнюють атракціони, завдяки яким яскраві емоції точно забезпечені. Також можна сходити з дітьми до ігрової кімнати, де можна пострибати на батуті.

Історичний тур

Можна відвідати музей, побувати у визначних місцях та дізнатися більше про історію свого регіону. Їхати далеко не потрібно, адже цікаві місця можуть знаходитись дуже поряд.

Відпочинок біля води

Можна поїхати на річку або озеро для активного відпочинку. Також там можна буде поплавати на катамаранах разом з усією родиною.

Вуличні ігри

Оберіть найулюбленіший вид спорту: волейбол, бадмінтон, футбол чи баскетбол. Таке дозвілля допоможе гарно провести час та відчути себе справжньою командою з родиною.

Влаштуйте подорож за місто

Якщо ви живете у великому місті - влаштуйте відпочинок на природі. Найкращими ідеями стане: пікнік біля кар’єру, подорож на страусину ферму та поїздка у мальовничий заповідник.

Інтелектуальні заняття

Це можливість провести канікули з користю для розуму. Розвивальні ігри та тренування інтелекту допоможуть продовжити вдосконалення корисних навичок.

Регулярно займаючись, учень зможе легко повернутися до шкільних уроків, йому буде простіше знову влитися в процес навчання, у той час, як інші діти будуть налаштовуватись на роботу довгий час.

Нові хобі

Атмосфера канікул має у своєму розпорядженні пошук себе. Нехай школяр спробує свої сили в чомусь новому - радіотехніці, анімації, вишивці, кулінарії, столярній справі або в будь-якій іншій сфері.