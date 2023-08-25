8 идей, которые помогут весело и с пользой провести последние дни летних каникул

Организуйте пикник на природе

Возьмите одеяло, вкусную еду, любимые игры и отправляйтесь на природу. Отдыхайте под солнцем, наслаждаясь природой вместе со всей семей. Также можно сыграть в активные игры на свежем воздухе, которые останутся в памяти надолго.

Аттракционы

Дети обожают аттракционы, благодаря которым яркие эмоции точно обеспечены. Также можно сходить с детьми в игровую комнату, где можно попрыгать на батуте.

Исторический тур

Можно посетить музей, побывать в достопримечательностях и узнать больше об истории своего региона. Ехать далеко не нужно, ведь интересные места могут находиться очень рядом.

Отдых возле воды

Можно поехать на реку или озеро для активного отдыха. Также там можно будет поплавать на катамаранах вместе со всей семьей.

Уличные игры

Выберите самый любимый вид спорта: волейбол, бадминтон, футбол или баскетбол. Такой досуг поможет хорошо провести время и почувствовать себя настоящей командой с семьей.

Устройте путешествие за город

Если вы живете в большом городе - устройте отдых на природе. Лучшими идеями станут: пикник у карьера, путешествие на страусиную ферму и поездка в живописный заповедник.

Интеллектуальные занятия

Это возможность провести каникулы с пользой для ума. Развивающие игры и тренировки интеллекта помогут продолжить усовершенствование полезных навыков.

Регулярно занимаясь, ученик сможет легко вернуться к школьным урокам, ему будет проще снова влиться в процесс обучения, в то время как другие дети будут настраиваться на работу долгое время.

Новые хобби

Атмосфера каникул располагает поиском себя. Пусть школьник попробует свои силы в чем-то новом - радиотехнике, анимации, вышивке, кулинарии, столярном деле или в любой другой сфере.