8 грудня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна сваритися з незнайомцями

Яке свято в церковному календарі

Преподобний Патапій, якого вшановують 8 грудня, народився в християнській родині в Фивах. Коли святий став повнолітнім, він пішов в Єгипетську пустелю, де вів аскетичне життя, пишучи релігійні твори.

За деякий час до Патапія почали звертатися за порадами та втішенням в горі. Втомившись від цього, преподобний перебрався до Константинополя, влаштувавши келію біля Влахенерської церкви.

Однак невдовзі про святого стало відомо, тож, маючи дар зцілення, Патапій допомагав всім хворим та нужденним.

Мучениця Анфіса, яка жила в Римі в V столітті, була охрещена Амвросієм Медіоланським. Але дружина міського правителя почала пропонувати дівчині прийняти єретичні вчення, які на той момент були поширеними. За відмову відкинути віру Анфісу спалили.

Традиції Дня Анфіси

Пращури вірили, що вишивання або інша ручна робота може залучити до оселі затишок та щастя.

Крім цього, було заведено молитися Анфісі Римській. Вважалося, що свята мучениця допоможе знайти сили під час життєвих випробувань, а також вирішити конфліктні ситуації з близькими.

Що не можна робити 8 грудня

Окрім дотримання заборон Різдвяного посту, 8 грудня пращури намагалися уникати певних дій. Зокрема, сьогодні не можна сумувати, плакати без причини або згадувати минуле.

До того ж в цей день не слід конфліктувати або сваритися з незнайомцями - недоброзичлива людина може наврочити.

Головні прикмети цього дня

Якщо 8 грудня погода погана - весна буде з морозами

Сьогодні завірюха - до рясних дощів влітку

8 грудня птахи ховаються під дахами - буде хуртовина

Якщо в цей день з ранку цвірінькають синиці, вночі будуть морози

У кого сьогодні іменини

8 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Кирило, Анфіса.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Андрій, Ярослав, Василь, Павло, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Петро, Семен.

Яке сьогодні свято в світі

8 грудня в світі відзначають такі свята і події: