8 декабря: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с незнакомцами

Какой праздник в церковном календаре

Преподобный Патапий, которого почитают 8 декабря, родился в христианской семье в Фивах. Когда святой стал совершеннолетним, он удалился в Египетскую пустыню, где вел аскетическую жизнь, сочиняя религиозные произведения.

Через некоторое время к Патапию начали обращаться за советами и утешением в горе. Устав от этого, преподобный перебрался в Константинополь, устроив келью у Влахенерской церкви.

Однако вскоре о святом стало известно, имея дар исцеления, Патапий помогал всем больным и нуждающимся.

Мученица Анфиса, жившая в Риме в V веке, была крещена Амвросием Медиоланским. Но жена городского правителя начала предлагать девушке принять еретические учения, которые в тот момент были распространены. За отказ отвергнуть веру Анфису сожгли.

Традиции Дня Анфисы

Предки верили, что вышивание или другая ручная работа может привлечь к дому уют и счастье.

Кроме этого, было принято молиться Анфисе Римской. Считалось, что святая мученица поможет обрести силы во время жизненных испытаний, а также разрешить конфликтные ситуации с близкими.

Что нельзя делать 8 декабря

Кроме соблюдения запретов Рождественского поста, 8 декабря предки старались избегать определенных действий. В частности, сегодня нельзя унывать, плакать без причины или вспоминать прошлое.

К тому же в этот день не следует конфликтовать или ссориться с незнакомцами - недоброжелательный человек может сглазить.

Главные приметы этого дня

Если 8 декабря погода плохая - весна будет с морозами.

Сегодня вьюга - к обильным дождям летом

8 декабря птицы прячутся под крышами - будет метель

Если в этот день с утра чирикают синицы, ночью будут морозы

У кого сегодня именины

8 декабря, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Анфиса.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Андрей, Ярослав, Василий, Павел, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Петр, Семен.

Какой сегодня праздник в мире

8 декабря в мире отмечают следующие праздники и события: