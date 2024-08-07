8 факторов, которые следует учитывать при покупке смартфона

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Практически невозможно выйти куда-либо, не увидев хотя бы одного человека со смартфоном в руках, даже среди детей и подростков. Но выбрать подходящий смартфон из огромного количества моделей на рынке, который соответствует вашим требованиям, бывает непросто.

О том, что стоит учитывать при покупке нового смартфона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на компанию Carlcare , которая предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию мобильных телефонов и аксессуаров.

Дисплей

Размер и разрешение дисплея могут варьироваться в зависимости от того, как вы используете свой смартфон и для чего он вам постоянно нужен.

Несомненно, производители уделяют огромное внимание дисплеям своих смартфонов - и не без оснований, как видно на примере дисплея Retina у iPhone и Super LCD панелей у HTC.

Когда вы включаете телефон, первым, что вы видите, является дисплей. В результате производители заботятся не только о размере экрана, но и о его качестве. Технология дисплея и разрешение - два важных элемента, влияющих на качество изображения.

Если вы часто смотрите видео, редактируете изображения или видео, или скачиваете и смотрите фильмы, дисплей размером от 5,5 до 6 дюймов с разрешением Full HD или QHD должен быть для вас достаточным.

Любой экран больше 6 дюймов делает телефон более громоздким и неудобным для ношения с собой.

Количество пикселей на экране - это, по сути, разрешение экрана. Телевизор или компьютерный монитор имеет крошечные отдельные квадратики, которые видны при близком рассмотрении. Эти "квадратики" - отдельные пиксели. Четкость изображения на экране увеличивается с их количеством.

Термин "дисплей Retina" относится к экрану с таким большим количеством пикселей, что человеческий глаз не может их различить.

Таким образом, благодаря высококачественному дисплею вы можете видеть больше на экране с гораздо большей четкостью и детализацией. Убедитесь, что приобретаемый вами телефон имеет дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей или выше.

Однако любой смартфон с экраном от 5 до 5,5 дюймов с HD или Full HD разрешением идеально подойдет для регулярной проверки электронной почты, обмена сообщениями и серфинга в социальных сетях.

Время автономной работы

Эта функция имеет больший вес при выборе смартфона. По сути, у вас есть то, что иногда называют BLA, или Battery Life Anxiety, если у вас есть iPhone.

Это происходит, когда вы постоянно ищете розетку, ноутбук или повербанк для зарядки телефона. Иногда кажется, что телефон разряжается именно тогда, когда он вам больше всего нужен.

Поэтому при покупке нового телефона обязательно учитывайте емкость аккумулятора. Не соглашайтесь ни на что меньше, чем 3 000 мА/ч. Теперь, когда время автономной работы имеет решающее значение, производители телефонов оснащают свои устройства более емкими аккумуляторами.

Типичные аккумуляторы для телефонов имеют начальную емкость около 700 мА/ч и максимальную емкость 5 000 мА/ч.

Память

Операционная система и предустановленные приложения на смартфоне занимают значительную часть емкости устройства.

16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ или более на самом деле не поставляются с точно указанным пространством. Выберите 32 ГБ памяти, если хотите иметь меньше приложений на своих устройствах.

Пользователи, желающие сохранить больше приложений, могут выбрать варианты хранения на 64 ГБ или 128 ГБ. Также доступна модель на 16 ГБ с возможностью использования карты microSD, что означает, что емкость памяти может быть расширена.

Безопасность

В настоящее время большинство смартфонов включают дополнительные меры безопасности, такие как сканеры отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза. Они используются в качестве паролей для доступа к определенным файлам, документам или приложениям в дополнение к блокировке и разблокировке телефона.

Даже высококлассный смартфон может быть оснащен датчиком отпечатков пальцев, но сканеры радужной оболочки глаза все еще редки. Поскольку большинство людей теперь носят с собой смартфоны с личной информацией, рекомендуется приобрести телефон с этими дополнительными функциями безопасности.

Корпус

Конструкция смартфона определяет его долговечность. Большинство телефонов на рынке имеют металлический или пластиковый корпус.

Некоторые даже имеют стеклянные панели, но таких относительно мало. Если вы один из тех людей, кто часто роняет свой смартфон, рекомендуется выбрать телефон с металлическим или пластиковым корпусом. Такие модели могут выдерживать падения с высоты одного метра, в то время как стеклянные телефоны наверняка разобьются.

Камера

Неважно, будет ли камера использоваться для запоминания приятных и личных моментов, или может иметь профессиональную функцию. Выбор хорошей камеры для смартфона является одним из первых вещей, которые люди учитывают перед покупкой нового мобильного телефона.

Хорошая камера должна соответствовать нескольким критериям, включая количество мегапикселей, размер пикселя, уровни ISO, автофокус и другие.

Любитель фотографии может выбрать камеру с меньшим количеством мегапикселей и более медленной скоростью съемки, в отличие от фотографа-энтузиаста, который должен выбрать большее количество мегапикселей и скорость съемки независимо от уровня освещенности.

Цена смартфона

Цена смартфона, которая является решающим фактором для всех остальных, стоит на последнем, но не менее важном месте. Все вышеупомянутые требования должны быть удовлетворены новым смартфоном вместе с разумной ценой в зависимости от вашего бюджета.

Найти подходящее устройство сложно и требует времени, но стоит инвестировать в хороший смартфон, который будет использоваться ежедневно в течение как минимум нескольких месяцев.