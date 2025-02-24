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8 драм, после которых вы иначе посмотрите на этот мир. Эти фильмы невозможно забыть

Понедельник 24 февраля 2025 19:44
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8 драм, после которых вы иначе посмотрите на этот мир. Эти фильмы невозможно забыть Интересные фильмы на вечер
Автор: Полина Иваненко

Драматическое кино не всегда построено только вокруг темы отношений и любви. Существует немало фильмов с невероятно глубокими сюжетами, которые оставляют очень особое "послевкусие".

РБК-Украина (проект Styler) собрало для 8 драм с разными историями и хорошими актерами.

"Стеклянный замок"

Очень непростая биографическая драма расскажет о жизни детей в очень тяжелых условиях. Рядом с ними есть родители, но могут ли они заботиться и быть любящими? От определенных сцен кожей идут мурашки, особенно если держать в мыслях то, что эта лента снята по книге автора, которая пережила это все в реальной жизни.

"Человек дождя"

Эта драма вышла много лет назад, но она поражает и сейчас. Главный герой думает только о себе, но вдруг узнает, что его отец умер. Он отправляется на его похороны и надеется на наследство, но окажется, что почти все получит его брат, о существовании которого тот даже не знал.

"Лабиринт Фавна"

Мистическая драма понравится как фанам сказок для взрослых, так и тем, кто любит действительно эмоциональные сцены. Главная героиня - маленькая девочка, жизнь которой трудно назвать обычной. Ребенок, который спасается от жестокой реальности в собственных фантазиях, даже не догадывается, куда приведут мечты.

"Мария"

Новая драма с Анджелиной Джоли уже успела привлечь внимание критиков. Лента расскажет о последних днях жизни оперной певицы Марии Каллас. Сюжет поразит не только биографическими сценами, но и невероятно глубокой грустью.

Также советуем вам посмотреть следующие драмы:

  • "Кроличья нора"
  • "Вижу только тебя"
  • "Комната"
  • "Хороший человек"

К слову, ранее мы уже называли новые фильмы от Netflix.

Также собрали для вас интересные мини-сериалы с неожиданным финалом.

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