UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

8 частих помилок, яких потрібно уникати під час ходьби на біговій доріжці

Яких помилок уникати під час заняття на біговій доріжці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходьба на біговій доріжці - це чудовий спосіб залишатися активним. Незалежно від пори року чи погоди, можна займатися спортом на біговій доріжці. Однак, часто люди допускають помилки, які можуть навіть призводити до травм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Тренер Еллен Томпсон назвала найпоширеніші помилки, яких слід уникати під час ходьби на біговій доріжці.

Раніше ми повідомляли, як можна схуднути за три місяці.

Також читайте, чи варто їсти протеїнові батончики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал