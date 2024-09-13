8 частих помилок, яких потрібно уникати під час ходьби на біговій доріжці

Ходьба на біговій доріжці - це чудовий спосіб залишатися активним. Незалежно від пори року чи погоди, можна займатися спортом на біговій доріжці. Однак, часто люди допускають помилки, які можуть навіть призводити до травм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Тренер Еллен Томпсон назвала найпоширеніші помилки, яких слід уникати під час ходьби на біговій доріжці.
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