8 частых ошибок, которых нужно избегать во время ходьбы на беговой дорожке

Ходьба на беговой дорожке - это отличный способ оставаться активным. Независимо от времени года или погоды можно заниматься спортом на беговой дорожке. Однако часто люди допускают ошибки, которые могут даже приводить к травмам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Тренер Эллен Томпсон назвала самые распространенные ошибки, которые следует избегать во время ходьбы на беговой дорожке.
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