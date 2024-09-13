8 частих помилок, яких потрібно уникати під час ходьби на біговій доріжці

Ходьба на біговій доріжці - це чудовий спосіб залишатися активним. Незалежно від пори року чи погоди, можна займатися спортом на біговій доріжці. Однак, часто люди допускають помилки, які можуть навіть призводити до травм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Тренер Еллен Томпсон назвала найпоширеніші помилки, яких слід уникати під час ходьби на біговій доріжці.

Триматися за поручні

Тримання за поручні бігової доріжки може здатися розумним способом встановлення кращої стабільності та рівноваги. Однак, цього не варто робити.

За словами експерта, тримання за поручні знижує ефективність вашого тренування, оскільки це зменшує природне залучення м’язів.

Не використовувати природний помах руками

Ще одна поширена помилка, яка заважає прогресу, полягає в тому, що ви не використовуєте природний помах руками. Тримаючи руки з боків, ви не залучаєте верхню частину тіла й не перетворюєте час на біговій доріжці на тренування всього тіла.

Крім того, нездатність рухати руками природним чином може порушити рівновагу та знизити ефективність тренування.

Використовуйте свої руки для природного розгойдування. Це зробить ходьбу плавною та дозволить підтримувати правильний баланс.

Перевищення швидкості

Перевищення означає, що ви робите занадто великі кроки. Це може призвести до травм або надмірного навантаження на стегна, коліна та поперек.

До того ж це порушує вашу природну модель ходьби, що може призвести до серйозних травм.

Надто швидка або повільна ходьба

Необхідно знайти свій темп ходьби. Занадто швидка ходьба може призвести до втрати контролю, що призведе до падінь або розтягнень м’язів.

Занадто повільна ходьба може не принести вам тих переваг, які ви прагнете.

Наприклад, ходьба в дуже повільному темпі може бути недостатньою, що призведе до спалювання меншої кількості калорій.

"Не ходіть надто швидко, повільно, довго чи надто коротко. Природний крок є найзручнішим і приведе до найефективнішого тренування", - додала тренер.

Нахил вперед

Надто великий нахил вперед під час ходьби на біговій доріжці може порушити вашу поставу та спричинити дискомфорт або травму. Це суперечить правильній формі та може створити непотрібне навантаження на нижню частину спини.

Поставте собі за мету стояти рівно, адже це допомагає зменшити навантаження на тіло та дає вам більш продуктивні заняття на біговій доріжці.

Не використовувати налаштування нахилу

Ви завдаєте собі великої шкоди, не використовуючи параметри нахилу бігової доріжки. Ходьба по рівній поверхні не навантажує ваші м’язи так сильно, як ходьба на схилі.

Додавання нахилів до тренування залучає більше груп м’язів. Це чудовий спосіб підняти тренування на наступний рівень без потреби сильно регулювати швидкість.

Дивитися вниз

Дивитися на свої ноги під час ходьби на біговій доріжці може бути природною реакцією, але намагайтеся уникати цього. Дивлячись вниз, ви можете прийняти згорблену позу, яка може напружувати шию..

Це також порушує вашу рівновагу, роблячи вас більш схильними до травм.

Носіння неправильного взуття

Для успішного тренування необхідно мати відповідне взуття.

Правильне взуття є ключовим. Взуття, яке не забезпечує належної підтримки або амортизації, може призвести до травм та мозолів.