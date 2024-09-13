8 частых ошибок, которых нужно избегать во время ходьбы на беговой дорожке

Ходьба на беговой дорожке - это отличный способ оставаться активным. Независимо от времени года или погоды можно заниматься спортом на беговой дорожке. Однако часто люди допускают ошибки, которые могут даже приводить к травмам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Тренер Эллен Томпсон назвала самые распространенные ошибки, которые следует избегать во время ходьбы на беговой дорожке.

Держаться за перила

Держание за перила беговой дорожки может показаться разумным способом установления лучшей стабильности и равновесия. Однако этого не стоит делать.

По словам эксперта, держание за поручни снижает эффективность вашей тренировки, поскольку это уменьшает естественное привлечение мышц.

Не использовать естественный взмах руками

Еще одна распространенная ошибка, мешающая прогрессу, заключается в том, что вы не используете естественный взмах руками. Держа руки по бокам, вы не привлекаете верхнюю часть тела и не превращаете время на беговой дорожке в тренировку всего тела.

Кроме того, неспособность двигать руками естественным образом может нарушить равновесие и снизить эффективность тренировки.

Используйте свои руки для естественной раскачки. Это сделает ходьбу плавной и позволит поддерживать правильный баланс.

Превышение скорости

Превышение означает, что вы делаете слишком большие шаги. Это может привести к травмам или чрезмерной нагрузке на бедра, колени и поясницу.

К тому же это нарушает вашу естественную модель ходьбы, что может привести к серьезным травмам.

Слишком быстрая или медленная ходьба

Необходимо найти свой темп ходьбы. Слишком быстрая ходьба может привести к потере контроля, что приведет к падениям или растяжениям мышц.

Слишком медленная ходьба может не принести вам тех преимуществ, которые вы хотите.

К примеру, ходьба в очень медленном темпе может быть недостаточной, что приведет к сжиганию меньшего количества калорий.

"Не ходите слишком быстро, медленно, долго или слишком коротко. Естественный шаг самый удобный и приведет к самой эффективной тренировке", - добавила тренер.

Наклон вперед

Слишком большой наклон вперед во время ходьбы на беговой дорожке может нарушить вашу осанку и вызвать дискомфорт или травму. Это противоречит правильной форме и может создать ненужную нагрузку на нижнюю часть спины.

Задайте цель стоять ровно, ведь это помогает уменьшить нагрузку на тело и дает вам более продуктивные занятия на беговой дорожке.

Не использовать настройки наклона

Вы наносите себе большой вред, не используя параметры наклона беговой дорожки. Ходьба по ровной поверхности не нагружает ваши мышцы так сильно, как ходьба на склоне.

Добавление наклонов к тренировке привлекает большее количество мышц. Это отличный способ поднять тренировки на следующий уровень без необходимости сильно регулировать скорость.

Смотреть вниз

Смотреть на свои ноги при ходьбе на беговой дорожке может быть естественной реакцией, но старайтесь избегать этого. Глядя вниз, вы можете принять сгорбленную позу, которая может напрягать шею.

Это также нарушает ваше равновесие, делая вас более подверженными травмам.

Ношение неправильной обуви

Для успешной тренировки необходимо иметь соответствующую обувь.

Правильная обувь является ключевой. Обувь, которая не обеспечивает надлежащей поддержки или амортизации, может привести к травмам и мозолям.