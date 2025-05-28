8 безглуздих способів, якими сценаристи "зливали" акторів із серіалів

Іноді у світі серіалів трапляються такі неймовірні сюжетні повороти, що глядачі просто не можуть повірити - як же так сценаристи змогли так безглуздо позбутися улюблених героїв?
У цій добірці РБК-Україна (проект Styler) зібрало вісім дивних способів, якими акторів буквально “зливали” з серіалів.
Коли Чарлі Шина вигнали з серіалу "Двоє з половиною чоловіків" через його гучні образи на адресу шоуранера Чака Лорре (офіційна причина від CBS та Warner Bros. Television - "моральна розбещеність"), сценаристам довелося креативити, як позбутися його персонажа, Чарлі Харпера.
Вирішили зробити так: після медового місяця в Парижі з колишньою сталкеркою та нинішньою нареченою Роуз (Мелані Лінскі) Чарлі застали в ліжку з іншою жінкою, він впав із платформи метро і потрапив під поїзд, що вибухнув "як повітряна куля, наповнена м’ясом".
Але це ще не кінець: персонаж повертався в серіалі спершу у вигляді привида, проклятого опинитися в тілі жінки (Кеті Бейтс), а в фіналі виявилося, що він насправді був живий весь цей час - застряг у підвалі Роуз і збирався вбити всіх інших, поки його не розчавив рояль, що впав із неба. І цього разу - назавжди.
"Швидка допомога" зробила Джорджа Клуні зіркою. Коли він відчув смак голлівудського життя, вирішив покинути серіал і зосередитися на кіно. Сценаристи драматично розв’язали цю проблему: його персонаж, доктор Даг Росс, опинився в скандалі - він допоміг матері невиліковно хворої дитини обійти замки на машині знеболювальних, щоб ввести смертельну дозу.
Йому загрожувало кримінальне переслідування, але лікарняний генетик стала на його захист. Через цей інцидент Даг звільнився і поїхав до Сіетла. Клуні з’являвся в кількох епізодах пізніше, включно з фіналом.
Шеф - дорослий персонаж, якому діти в "Південному парку" довіряли як наставнику. Однак актор Ісаак Гейз вийшов зі шоу через критику серіалом Церкви саєнтології, членом якої він був.
Пізніше син актора повідомив, що рішення ухвалили, поки Ісаак був у лікарні після інсульту. У 10-му сезоні шеф приєднується до саєнтологічної організації, а потім переживає абсурдні і жорстокі вбивства: спалення, насадження на палю, розірвання ведмедем і гірським левом.
У серіалі Лі Норріс зіграв головного ботаніка класу - Стюарта Мінкуса. Цей хлопець завжди ходив з ножем, окулярами в дротяній оправі і гігантським водяним пістолетом. Він з'являвся кілька разів у першому сезоні, але після фіналу цього сезону - серії “Я мрію про Фіні” - просто зник з серіалу.
У тій фінальній сцені Корі, Шон, Мінкус і Топанга намагаються подумки ввімкнути лампочку, але Корі та Шон вирішують спрямувати свою ментальну енергію на те, щоб змусити Мінкуса зникнути. І знаєте що? Вони справді це зробили - і після того ніхто його більше не бачив. Лише в п’ятому сезоні, у серії “Випускний”, з'ясувалося, що його просто перевели в інший клас, що знаходиться далі по коридору."
Ніна Добрев планувала піти зі "Щоденників вампіра" після шести сезонів. Щоб "попрощатися" з її персонажем Оленою Гілберт, у фіналі 6 сезону гібрид вампіра і відьми Кай наклав на неї закляття: поки жива її найкраща подруга Бонні, Олена буде спати вічним сном без надії на пробудження. Це був шок для фанатів, адже Олена - одна з головних героїнь серіалу.
Вже покійна Шеннен Догерті покинула "Зачаровані" або через суперечки з колегами, або з творцем Аароном Спеллінгом, або була звільнена через позасерійну драму - точної версії немає. Її персонаж Прю Холлівелл пожертвувала собою у третьому сезоні, загинувши від демона вітру під час заплутаного сюжету з подорожами в часі. Її замінила Пейдж Меттьюс (Роуз МакҐован).
Рагнар Лодброк, якого грав Тревіс Фіммел, мав померти в першому сезоні, але автори залишили його на три сезони. Його смерть була жорстокою: король Нортумбрії Еллі катував Рагнара, а потім кинули у яму з отруйними зміями, де він і помер. За легендою, бог Один повідомив його синам, що Рагнар помер і чекає їх у Вальгаллі.
Джордж О’Меллі (Т. Р. Найт) був одним із улюблених персонажів, але його смерть стала однією з найбільш суперечливих. Після п’яти сезонів персонаж вирішує вступити в армію як хірург-травматолог.
У фіналі п'ятого сезону він отримує емоційний прощальний день. Потім у шостому сезоні його привозять в лікарню після того, як він стрибнув під автобус, рятуючи жінку, але помирає під час операції. Відхід актора був пов’язаний з розбіжностями щодо ролі та його публічним камінг-аутом.
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