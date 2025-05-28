8 нелепых способов, которыми сценаристы "сливали" актеров из сериалов

Иногда в мире сериалов случаются такие невероятные сюжетные повороты, что зрители просто не могут поверить - как же так сценаристы смогли так нелепо избавиться от любимых героев?
В этой подборке РБК-Украина (проект Styler) собрало восемь странных способов, которыми актеров буквально "сливали" из сериалов.
Когда Чарли Шина выгнали из сериала "Двое с половиной человека" из-за его громких оскорблений в адрес шоураннера Чака Лорре (официальная причина от CBS и Warner Bros. Television - "моральная распущенность"), сценаристам пришлось креативить, как избавиться от его персонажа, Чарли Харпера.
Решили сделать так: после медового месяца в Париже с бывшей сталкершей и нынешней невестой Роуз (Мелани Лински) Чарли застали в постели с другой женщиной, он упал с платформы метро и попал под поезд, который взорвался "как воздушный шар, наполненный мясом".
Но это еще не конец: персонаж возвращался в сериале сперва в виде призрака, проклятого оказаться в теле женщины (Кэти Бейтс), а в финале оказалось, что он на самом деле был жив все это время - застрял в подвале Роуз и собирался убить всех остальных, пока его не раздавил упавший с неба рояль. И на этот раз - навсегда.
"Скорая помощь" сделала Джорджа Клуни звездой. Когда он почувствовал вкус голливудской жизни, решил покинуть сериал и сосредоточиться на кино. Сценаристы драматично решили эту проблему: его персонаж, доктор Даг Росс, оказался в скандале - он помог матери неизлечимо больного ребенка обойти замки на машине обезболивающих, чтобы ввести смертельную дозу.
Ему грозило уголовное преследование, но больничный генетик стала на его защиту. Из-за этого инцидента Даг уволился и уехал в Сиэтл. Клуни появлялся в нескольких эпизодах позже, включая финал.
Шеф - взрослый персонаж, которому дети в "Южном парке" доверяли как наставнику. Однако актер Исаак Хейз вышел из шоу из-за критики сериалом Церкви сайентологии, членом которой он был.
Позже сын актера сообщил, что решение было принято, пока Исаак был в больнице после инсульта. В 10-м сезоне шеф присоединяется к сайентологической организации, а затем переживает абсурдные и жестокие убийства: сожжение, насаживание на кол, разрывание медведем и горным львом.
В сериале Ли Норрис сыграл главного ботаника класса - Стюарта Минкуса. Этот парень всегда ходил с ножом, очками в проволочной оправе и гигантским водяным пистолетом. Он появлялся несколько раз в первом сезоне, но после финала этого сезона - серии "Я мечтаю о Фини" - просто исчез из сериала.
В той финальной сцене Кори, Шон, Минкус и Топанга пытаются мысленно включить лампочку, но Кори и Шон решают направить свою ментальную энергию на то, чтобы заставить Минкуса исчезнуть. И знаете что? Они действительно это сделали - и после этого никто его больше не видел. Лишь в пятом сезоне, в серии "Выпускной", выяснилось, что его просто перевели в другой класс, находящийся дальше по коридору."
Нина Добрев планировала уйти из "Дневников вампира" после шести сезонов. Чтобы "попрощаться" с ее персонажем Еленой Гилберт, в финале 6 сезона гибрид вампира и ведьмы Кай наложил на нее заклятие: пока жива ее лучшая подруга Бонни, Елена будет спать вечным сном без надежды на пробуждение. Это был шок для фанатов, ведь Лена - одна из главных героинь сериала.
Уже покойная Шеннен Догерти покинула "Зачарованные" либо из-за споров с коллегами, либо с создателем Аароном Спеллингом, либо была уволена из-за внесерийной драмы - точной версии нет. Ее персонаж Прю Холливелл пожертвовала собой в третьем сезоне, погибнув от демона ветра во время запутанного сюжета с путешествиями во времени. Ее заменила Пейдж Мэттьюс (Роуз МакГован).
Рагнар Лодброк, которого играл Трэвис Фиммел, должен был умереть в первом сезоне, но авторы оставили его на три сезона. Его смерть была жестокой: король Нортумбрии Элли пытал Рагнара, а затем бросили в яму с ядовитыми змеями, где он и умер. По легенде, бог Один сообщил его сыновьям, что Рагнар умер и ждет их в Вальхалле.
Джордж О'Мэлли (Т. Р. Найт) был одним из любимых персонажей, но его смерть стала одной из самых противоречивых. После пяти сезонов персонаж решает поступить в армию как хирург-травматолог.
В финале пятого сезона он получает эмоциональный прощальный день. Затем в шестом сезоне его привозят в больницу после того, как он прыгнул под автобус, спасая женщину, но умирает во время операции. Уход актера был связан с разногласиями по поводу роли и его публичным каминг-аутом.
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