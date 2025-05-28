8 нелепых способов, которыми сценаристы "сливали" актеров из сериалов

Чарли Шин - "Два с половиной человека"

Когда Чарли Шина выгнали из сериала "Двое с половиной человека" из-за его громких оскорблений в адрес шоураннера Чака Лорре (официальная причина от CBS и Warner Bros. Television - "моральная распущенность"), сценаристам пришлось креативить, как избавиться от его персонажа, Чарли Харпера.

Решили сделать так: после медового месяца в Париже с бывшей сталкершей и нынешней невестой Роуз (Мелани Лински) Чарли застали в постели с другой женщиной, он упал с платформы метро и попал под поезд, который взорвался "как воздушный шар, наполненный мясом".

Кадр из сериала "Два с половиной человека"

Но это еще не конец: персонаж возвращался в сериале сперва в виде призрака, проклятого оказаться в теле женщины (Кэти Бейтс), а в финале оказалось, что он на самом деле был жив все это время - застрял в подвале Роуз и собирался убить всех остальных, пока его не раздавил упавший с неба рояль. И на этот раз - навсегда.

Джордж Клуни - "Скорая помощь"

"Скорая помощь" сделала Джорджа Клуни звездой. Когда он почувствовал вкус голливудской жизни, решил покинуть сериал и сосредоточиться на кино. Сценаристы драматично решили эту проблему: его персонаж, доктор Даг Росс, оказался в скандале - он помог матери неизлечимо больного ребенка обойти замки на машине обезболивающих, чтобы ввести смертельную дозу.

Кадр из сериала "Скорая помощь"

Ему грозило уголовное преследование, но больничный генетик стала на его защиту. Из-за этого инцидента Даг уволился и уехал в Сиэтл. Клуни появлялся в нескольких эпизодах позже, включая финал.

Айзек Гейз - "Южный парк"

Шеф - взрослый персонаж, которому дети в "Южном парке" доверяли как наставнику. Однако актер Исаак Хейз вышел из шоу из-за критики сериалом Церкви сайентологии, членом которой он был.

Кадр из мультфильма "Южный парк"

Позже сын актера сообщил, что решение было принято, пока Исаак был в больнице после инсульта. В 10-м сезоне шеф присоединяется к сайентологической организации, а затем переживает абсурдные и жестокие убийства: сожжение, насаживание на кол, разрывание медведем и горным львом.

Ли Норрис - "Мальчик знакомится с миром"

В сериале Ли Норрис сыграл главного ботаника класса - Стюарта Минкуса. Этот парень всегда ходил с ножом, очками в проволочной оправе и гигантским водяным пистолетом. Он появлялся несколько раз в первом сезоне, но после финала этого сезона - серии "Я мечтаю о Фини" - просто исчез из сериала.

Кадр из сериала "Мальчик знакомится с миром"

В той финальной сцене Кори, Шон, Минкус и Топанга пытаются мысленно включить лампочку, но Кори и Шон решают направить свою ментальную энергию на то, чтобы заставить Минкуса исчезнуть. И знаете что? Они действительно это сделали - и после этого никто его больше не видел. Лишь в пятом сезоне, в серии "Выпускной", выяснилось, что его просто перевели в другой класс, находящийся дальше по коридору."

Нина Добрев - "Дневники вампира"

Нина Добрев планировала уйти из "Дневников вампира" после шести сезонов. Чтобы "попрощаться" с ее персонажем Еленой Гилберт, в финале 6 сезона гибрид вампира и ведьмы Кай наложил на нее заклятие: пока жива ее лучшая подруга Бонни, Елена будет спать вечным сном без надежды на пробуждение. Это был шок для фанатов, ведь Лена - одна из главных героинь сериала.

Кадр из сериала "Дневников вампира"

Шеннен Догерти - "Зачарованные"

Уже покойная Шеннен Догерти покинула "Зачарованные" либо из-за споров с коллегами, либо с создателем Аароном Спеллингом, либо была уволена из-за внесерийной драмы - точной версии нет. Ее персонаж Прю Холливелл пожертвовала собой в третьем сезоне, погибнув от демона ветра во время запутанного сюжета с путешествиями во времени. Ее заменила Пейдж Мэттьюс (Роуз МакГован).

Кадр из сериала "Зачарованные"

Трэвис Фиммел - "Викинги"

Рагнар Лодброк, которого играл Трэвис Фиммел, должен был умереть в первом сезоне, но авторы оставили его на три сезона. Его смерть была жестокой: король Нортумбрии Элли пытал Рагнара, а затем бросили в яму с ядовитыми змеями, где он и умер. По легенде, бог Один сообщил его сыновьям, что Рагнар умер и ждет их в Вальхалле.

Кадр из сериала "Викинги"

Т. Р. Найт - "Анатомия Грей"

Джордж О'Мэлли (Т. Р. Найт) был одним из любимых персонажей, но его смерть стала одной из самых противоречивых. После пяти сезонов персонаж решает поступить в армию как хирург-травматолог.

Кадр из сериала "Анатомия Грей"

В финале пятого сезона он получает эмоциональный прощальный день. Затем в шестом сезоне его привозят в больницу после того, как он прыгнул под автобус, спасая женщину, но умирает во время операции. Уход актера был связан с разногласиями по поводу роли и его публичным каминг-аутом.