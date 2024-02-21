8 березня у 2024 році: чи буде в цей день вихідний та на якому етапі скасування свята

Чи буде 8 березня вихідний

Міжнародний жіночій день у 2024 році випадає на п'ятницю і згідно зі статтею 73 Кодексу про працю, він мав би бути вихідним днем. Однак в країні воєнний стан і його знову продовжили до травня.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану. А саме - скасовується чинність статті 73 КЗпП.

На приватних підприємствах графік роботи може коригуватися на розгляд адміністрації, тому декому можуть зробить короткий робочий день або ж - вихідний.

Скасування 8 березня

У лютому 2023 року депутати Верховної Ради запропонували внести зміни до Кодексу законів про працю, які стосуються встановлення українських свят.

Зокрема, пропонувалося скасувати свято 8 березня (Міжнародний жіночій день), 1 травня (День праці) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

У "Дії" було проведено голосування щодо святкування 8 березня і понад 1,3 млн українців висловили думку, що Міжнародний жіночий день потрібно залишити на рівні свята. Ще частина підтримала ідею лишити цей день офіційним вихідним.

На цей час доля свята не вирішена і поки що Україна керується тими законами, які були прийняті раніше. Тобто, 8 березня - державне свято, але в умовах війни - робочий день.

Що ще пропонують депутати

У парламенті був зареєстрований законопроєкт "№9009, який зараз перебуває на опрацюваннях в комітетах. Цим законопроєктом депутати пропонують замінити деякі свята - створити українські аналоги, які стануть державними вихідними.

25 лютого - День української жінки (це дата народження Лесі Українки)

9 березня - День народження Тараса Шевченка

Друга неділя травня - День матері

Рішення про створення цих свят на разі не ухвалено.

Що варто знати про 8 березня

Багато українців асоціює це свято з радянським союзом, але це насправді Міжнародне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу з 1917 року. За рішення ООН, цей день називається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Це дата, яку щорічно відзначають на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок у всьому світі. Темою цієї дати теж є рух за права людини, виокремлюючи права жінок, привертаючи увагу до таких питань, як гендерна рівність, сексизм, репродуктивні права та насильство щодо жінок.

Цього дня жінки в багатьох країнах світу виходять на марші, якими нагадують про боротьбу за власні права.

Радянські науковці були підкорені офіційній ідеології держави та акцентували на таких ролях жінки в суспільстві: робітниця, мати, активна громадська діячка.

У цих формулюваннях ніби й нота рівноправності є, але жінка все ж не позбавляється ролі "берегині домашнього вогнища та матері-господині". Тому замість дня боротьби за права 8 Березня стали вважати просто жіночим днем. Через це складається враження, що свято непотрібне та є пережитком СРСР.