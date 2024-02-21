8 марта в 2024 году: будет ли в этот день выходной и на каком этапе отмена праздника

Будет ли 8 марта выходной

Международный женский день в 2024 году выпадает на пятницу и согласно статье 73 Кодекса о труде, он должен быть выходным днем. Однако в стране военное положение и его снова продлили до мая.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения. А именно - отменяется действие статьи 73 КЗоТ.

На частных предприятиях график работы может корректироваться на рассмотрение администрации, поэтому некоторым могут сделать короткий рабочий день или выходной.

Отмена 8 марта

В феврале 2023 года депутаты Верховной Рады предложили внести изменения в Кодекс законов о труде, касающиеся установления украинских праздников.

В частности, предлагалось упразднить праздник 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День труда) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

В "Дії" было проведено голосование по празднованию 8 марта и более 1,3 млн украинцев высказали мнение, что Международный женский день нужно оставить на уровне праздника. Еще часть поддержала идею оставить этот день официальным выходным.

В настоящее время судьба праздника не решена и пока Украина руководствуется теми законами, которые были приняты ранее. То есть, 8 марта – государственный праздник, но в условиях войны – рабочий день.

Что еще предлагают депутаты

В парламенте был зарегистрирован законопроект №9009, который сейчас находится на проработках в комитетах. Этим законопроектом депутаты предлагают заменить некоторые праздники - создать украинские аналоги, которые станут государственными выходными.

25 февраля – День украинской женщины (это дата рождения Леси Украинки)

9 марта – День рождения Тараса Шевченко

Второе воскресенье мая – День матери

Решение о создании этих праздников пока не принято.

Что следует знать о 8 марта

Многие украинцы ассоциируют этот праздник с советским союзом, но это на самом деле Международный праздник, который отмечают во многих странах мира с 1917 года. По решению ООН этот день называется Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Это дата, которую ежегодно отмечают в память о культурных, политических и социально-экономических достижениях женщин во всем мире. Темой этой даты тоже движение за права человека, выделяя права женщин, привлекая внимание к таким вопросам, как гендерное равенство, сексизм, репродуктивные права и насилие в отношении женщин.

В этот день женщины во многих странах мира выходят на марши, напоминающие о борьбе за собственные права.

Советские ученые были покорены официальной идеологии государства и акцентировали внимание на таких ролях женщины в обществе: работница, мать, активный общественный деятель.

В этих формулировках вроде и нота равноправия есть, но женщина все же не лишается роли "хранительницы домашнего очага и матери-хозяйки". Поэтому вместо дня борьбы за права 8 марта стали считать просто женским днем. Поэтому создается впечатление, что праздник не нужен и является пережитком СССР.