6 акторів, які збрехали, щоб отримати роль у кіно

У світі кіно кожна роль може стати квитком до слави, тому актори іноді готові піти на хитрощі, щоб її отримати. Чи то вигадана навичка, чи трохи прикрашена правда - ці зірки не побоялися збрехати заради заповітної ролі.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон, відомий завдяки ролям у франшизі "Сутінки", науково-фантастичному блокбастері Крістофера Нолана "Тенет" та супергеройському фільмі Метта Рівза "Бетмен", колись був лише початківцем, який намагався пробитися у кіноіндустрію. На шляху до слави йому навіть довелося вдатися до хитрощів.

Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)

"Я залишався без роботи багато років, а коли приїхав до Лос-Анджелеса, кастинг-директори постійно запитували, що я робив останнім часом. Я відповідав: "О, я навчався в RADA". З англійським акцентом це звучало переконливо", - розповів Паттінсон виданню "Mirror".

RADA, або Королівська академія драматичного мистецтва, є однією з найпрестижніших театральних шкіл Англії, але на щастя для актора, ніхто не перевіряв його слова.

Міла Куніс

Коли Міла Куніс проходила кастинг на роль у серіалі "Шоу 70-х", їй було всього 14 років, адже вона щойно перейшла до старших класів школи. Проте кастинг-директори шукали когось старшого, тому акторка вирішила трішки прикрасити правду.

"Я сказала їм, що мені буде 18… Технічно це не брехня, бо рано чи пізно, якщо все йтиме як слід, мені справді виповниться 18", - поділилася Куніс у розмові з Джеєм Лено.

Міла Куніс (фото: Кіноріум)

Що вона вирішила не уточнювати, так це те, що до її повноліття залишалося ще чотири роки. Пізніше знімальна команда дізналася її справжній вік, але на щастя, це не створило жодних проблем.

Едді Редмейн

Едді Редмейн, хоч і є дуже талановитим актором, не може похвалитися вмінням вправно їздити верхи. Під час кастингу на роль у телесеріалі "Єлизавета I" режисер Том Хупер запитав у актора, чи той впевнено тримається у сідлі. Редмейн, не бажаючи втратити шанс, запевнив, що вміє їздити на коні.

Але на знімальному майданчику стало зрозуміло, що це було перебільшення.

"Як тільки пролунала команда "Дія!", я буквально помчав униз із пагорба на швидкості 100 миль на годину. Ледь не вбив себе і половину знімальної команди", - розповів Редмейн у шоу Конана О’Брайена.

Едді Редмейн (фото: Кіноріум)

Режисер з’явився з-за спини Гелен Міррен із гучномовцем і вигукнув: "Ти справжній брехун, Редмейн!". Після цього актора негайно відправили на курси верхової їзди, щоб підготувати його до зйомок.

Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец була ще підлітком, коли наважилася збрехати Мартіну Скорсезе, щоб отримати роль Ізабель у фільмі "Гюго". Оскільки персонаж був британцем, актриса вирішила, що її шанси зростуть, якщо вона з’явиться на прослуховування з британським акцентом і вигаданою біографією.

"Директорка кастингу знала, що я не британка, але бачила мою готовність брехати, і це їй сподобалося. Вона сказала: "Збреши Марті. Це спрацює". І дійсно, це допомогло", - поділилася артистка у розмові зі Стівеном Колбертом Морец.

Хлоя Грейс Морец (фото: Кіноріум)

Легендарний режисер навіть не здогадався про обман до моменту, поки зйомки "Гюго" вже не були в розпалі.

Кріс Гемсворт

Більшість чоловіків зазвичай схильні додавати собі кілька зайвих дюймів зросту, але Кріс Гемсворт, маючи значний зріст приблизно 190 см, зізнався, що інколи навмисно применшував цю цифру на кастингах.

"Є ролі, яких я прагнув, але в фізичних параметрах явно не підходив. Зазвичай я занижую свій зріст і кажу, що я нижчий", - поділився актор в інтерв’ю Radio Times.

Втім, були ситуації, коли його зріст став вагомою перевагою.

Кріс Гемсворт (фото: Кіноріум)

"Для кастингу Тора в вимогах до ролі було зазначено: "Має бути вище 6 футів 1 дюйма. Це було вперше, коли я таке бачив!", - розповів Гемсворт.

Високий зріст та фізична підготовка зробили його ідеальним кандидатом для ролі Бога грому.

Енн Гетевей

Енн Гетевей, щоб отримати роль у фільмі "Горбата гора", переконала кастинг-директорів, що вона вміє їздити верхи, хоча насправді ніколи раніше цього не робила.

"Мої батьки дали мені цінну пораду: якщо тебе запитують, чи ти щось умієш, завжди відповідай "так". За два тижні можна навчитися будь-чого, якщо достатньо постаратися", - поділилася акторка в інтерв’ю для Out.

Вона запевнила, що чудово їздить верхи і взялася швидко опановувати навички верхової їзди, зрештою досягнувши неабиякого рівня майстерності.

Енн Гетевей (фото: Кіноріум)

Проте під час репетицій зйомок сталося непередбачуване: кінь, який реагував лише на словесні команди, відмовлявся виконувати її накази.

"На очах у 300 статистів, усі з яких були родео-професіоналами, кінь просто не слухався мене. У підсумку він мене скинув - прямо перед усіма", - пригадала акторка.