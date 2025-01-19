6 актеров, которые солгали, чтобы получить роль в кино

В мире кино каждая роль может стать билетом к славе, поэтому актеры иногда готовы пойти на хитрости, чтобы ее получить. То ли вымышленный навык, то ли немного приукрашенная правда - эти звезды не побоялись соврать ради заветной роли.

О ком идет речь - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон, известный благодаря ролям во франшизе "Сумерки", научно-фантастическом блокбастере Кристофера Нолана "Тенет" и супергеройском фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", когда-то был только начинающим, который пытался пробиться в киноиндустрию. На пути к славе ему даже пришлось прибегнуть к хитрости.

Роберт Паттинсон (фото: Кинориум)

"Я оставался без работы много лет, а когда приехал в Лос-Анджелес, кастинг-директора постоянно спрашивали, что я делал в последнее время. Я отвечал: "О, я учился в RADA". С английским акцентом это звучало убедительно", - рассказал Паттинсон изданию "Mirror".

RADA, или Королевская академия драматического искусства, является одной из самых престижных театральных школ Англии, но к счастью для актера, никто не проверял его слова.

Мила Кунис

Когда Мила Кунис проходила кастинг на роль в сериале "Шоу 70-х", ей было всего 14 лет, ведь она только что перешла в старшие классы школы. Однако кастинг-директора искали кого-то старшего, поэтому актриса решила немного приукрасить правду.

"Я сказала им, что мне будет 18... Технически это не ложь, потому что рано или поздно, если все пойдет как следует, мне действительно исполнится 18", - поделилась Кунис в разговоре с Джеем Лено.

Мила Кунис (фото: Кинориум)

Что она решила не уточнять, так это то, что до ее совершеннолетия оставалось еще четыре года. Позже съемочная команда узнала ее настоящий возраст, но к счастью, это не создало никаких проблем.

Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн, хоть и является очень талантливым актером, не может похвастаться умением ловко ездить верхом. Во время кастинга на роль в телесериале "Елизавета I" режиссер Том Хупер спросил у актера, уверенно ли тот держится в седле. Редмэйн, не желая упустить шанс, заверил, что умеет ездить на лошади.

Но на съемочной площадке стало понятно, что это было преувеличение.

"Как только прозвучала команда "Действие!", я буквально помчался вниз с холма на скорости 100 миль в час. Едва не убил себя и половину съемочной команды", - рассказал Редмэйн в шоу Конана О'Брайена.

Эдди Редмэйн (фото: Кинориум)

Режиссер появился из-за спины Хелен Миррен с громкоговорителем и воскликнул: "Ты настоящий лжец, Редмэйн!". После этого актера немедленно отправили на курсы верховой езды, чтобы подготовить его к съемкам.

Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец была еще подростком, когда решилась соврать Мартину Скорсезе, чтобы получить роль Изабель в фильме "Гюго". Поскольку персонаж был британцем, актриса решила, что ее шансы возрастут, если она явится на прослушивание с британским акцентом и вымышленной биографией.

"Директор кастинга знала, что я не британка, но видела мою готовность врать, и это ей понравилось. Она сказала: "Соври Марти. Это сработает". И действительно, это помогло", - поделилась артистка в разговоре со Стивеном Колбертом Морец.

Хлоя Грейс Морец (фото: Кинориум)

Легендарный режиссер даже не догадался об обмане до момента, пока съемки "Гюго" уже не были в разгаре.

Крис Хемсворт

Большинство мужчин обычно склонны добавлять себе несколько лишних дюймов роста, но Крис Хемсворт, имея внушительный рост примерно 190 см, признался, что иногда намеренно преуменьшал эту цифру на кастингах.

"Есть роли, к которым я стремился, но в физических параметрах явно не подходил. Обычно я занижаю свой рост и говорю, что я ниже", - поделился актер в интервью Radio Times.

Впрочем, были ситуации, когда его рост стал весомым преимуществом.

Крис Хемсворт (фото: Кинориум)

"Для кастинга Тора в требованиях к роли было указано: "Должен быть выше 6 футов 1 дюйма. Это было впервые, когда я такое видел!", - рассказал Хемсворт .

Высокий рост и физическая подготовка сделали его идеальным кандидатом для роли Бога грома.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй, чтобы получить роль в фильме "Горбатая гора", убедила кастинг-директоров, что она умеет ездить верхом, хотя на самом деле никогда раньше этого не делала.

"Мои родители дали мне ценный совет: если тебя спрашивают, умеешь ли ты что-то, всегда отвечай "да". За две недели можно научиться чему угодно, если достаточно постараться", - поделилась актриса в интервью для Out.

Она заверила, что прекрасно ездит верхом и взялась быстро осваивать навыки верховой езды, в конце концов достигнув высокого уровня мастерства.

Энн Хэтэуэй (фото: Кинориум)

Однако во время репетиций съемок произошло непредсказуемое: лошадь, которая реагировала только на словесные команды, отказывалась выполнять ее приказы.

"На глазах у 300 статистов, все из которых были родео-профессионалами, лошадь просто не слушалась меня. В итоге она меня сбросила - прямо перед всеми", - вспомнила актриса.