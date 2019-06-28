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78-річний пенсіонер вирізав цілу родину в Одесі: усі деталі та відео

STYLERПодії    28.06.2019 - 16:05
78-річний пенсіонер вирізав цілу родину в Одесі: усі деталі та відео
Вбивство родини в Одесі вчинив пенсіонер (колаж: РБК-Україна)

Вбивство в центрі Одеси сталося через підозри у крадіжках

Вбивство цілої родини сталося пізно ввечері 27 червня в Приморському районі Одеси. 78-річний пенсіонер, озброївшись ножем, вирізав цілу родину - 67-річну жінку, її 46-річну доньку та 45-річного зятя. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції міста.

Спочатку він розправився з обома жінками, а потім кинувся з ножем на чоловіка. Однак останньому вдалося вирватися і вибігти з будинку у двір і покликати на допомогу. Пенсіонер наздогнав його вже на вулиці і добив прямо там.

"Коли наздогнав, встромив у нього ніж, потім ще кілька разів... Убитий залишився лежати на вулиці, перед будинком, в калюжі крові... " - розповіли очевидці розправи.

78-річний пенсіонер вирізав цілу родину в Одесі: усі деталі та відео

Вбивство родини в Одесі вчинив пенсіонер (фото: od.npu.gov.ua)

Свідки вбивства викликали поліцію, яка й затримала 78-річного чоловіка на місці.

Відомо, що трагедія сталася в комунальній квартирі будинку №6 по вулиці Княжій. Загиблі були сусідами пенсіонера, він підозрював їх в тому, що вони систематично крали в нього гроші та матеріальні цінності. До того ж мешканці будинку розповіли, що загибла родина нібито заборгувала чоловікові близько 16 тисяч гривень.

78-річний пенсіонер вирізав цілу родину в Одесі: усі деталі та відео

Вбивство родини в Одесі вчинив пенсіонер (фото: od.npu.gov.ua)

Пенсіонер постійно вимагав повернути борг, а вбивство скоїв після того, як йому "не сподобалася" відповідь однієї з жінок.

У поліції повідомили, що чоловік одразу зізнався у скоєному, нічого не заперечував. До того ж, він розповів, що думки про скоєння вбивства виношував дуже давно, близько року.

 

Вбивство родини в Одесі вчинив пенсіонер (фото: od.npu.gov.ua)

Чоловіка затримали і доправили до слідчого ізолятору. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення за п. 1. ч. 2 ст. 115 "Навмисне вбивство двох або більше осіб".

Вбивство родини в Одесі вчинив пенсіонер (відео: od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, увечері, 27 червня, на околиці Чернівців було виявлено тіло трьохрічної дитини у валізі.

До слова, нещодавно з'явилися нові обставини у справі вбивства поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Як повідомлялося раніше, під Києвом у кар'єрі в селі Щербаки потонув священик зі своєю чотирирічною донькою

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