74-летняя пенсионерка с телом 20-летней назвала два секрета своей молодости
Пенсионерка Норма Уильямс из Ливерпуля, которая попала в заголовки газет после того, как в свои 74 года сообщила, что находится в "лучшей форме в своей жизни" , поделилась секретом молодости и свежести.
Об этом пишет Independent.
В чем секрет молодости Нормы Уильямс
Норма утверждает, что ключ в том, чтобы никогда не сидеть на диете и не считать калории. Она также отметила, что врачи говорят ей, что у нее "уровень здоровья и физической формы очень спортивной 20-летней девушки".
Ее вес сильно колебался в 20 лет, когда она переедала и изо всех сил пыталась контролировать потребление пищи, и только в более позднем возрасте она нашла здоровую золотую середину.
Норма выступает категорически против ограничения и диет, и говорит, что никогда не будет считать калории. Она рекомендует другим последовать ее примеру.
"Я думаю, что это два самых больших правила, которым вы должны следовать. Если вы хотите что-то съесть, это очень просто… вы должны дать себе разрешение. Я, например, не чувствую себя виноватой и позволяю себе", - заявляет пенсионерка.
Так выглядит Норма Уильямс в свои 74 года (independent.co.uk)
Уильямс рекомендует не винить себя за то, что вы съели лишнее или "запрещенку".
"Просто позвольте себе быть свободным и есть то, что вы хотите!", - рекомендует стройняшка.
Норма также рассказала, из чего состоит ее завтрак.
"Мой завтрак состоит из цельнозернового круассана с медом и капучино с молоком — иногда два или три капучино в день. Я также выпиваю около шести чашек чая в день с двумя порциями сахара в каждой. Моя диета не идеальна — я могу легко съедать четыре-пять пачек вкусного печенья после основного приема пищи", - сообщила англичанка.
Правила, которые нельзя нарушать
У Нормы есть два "железных" правила, которых она придерживается всегда.
"Я никогда не ем перед ежедневными упражнениями и прогулками, что иногда может означать не завтракать до 15:00, и я никогда не перекусываю между приемами пищи. На ужин у меня микс орехов, мясо или сыр, хлеб из непросеянной муки, лосось на гриле или креветки в кляре, картофель и овощи. Я также выпиваю целую бутылку вина каждый вечер", - резюмировала женщина.
Норма ни в чем себе из еды не отказывает (фото: independent.co.uk)
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