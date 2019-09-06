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74-летняя женщина родила двойню: все детали

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Женщина прибегла к процедуре ЭКО, чтобы забеременнеть

Пожилая женщина стала мамой девочек-двойняшек в Индии. Для того, чтобы забеременнеть, 74-летней женщине провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Эрраматти Hindustan Times.

Сообщается, что малышки чувствуют себя хорошо. Они появились на свет в результате кесарева сечения. Операция прошла без осложнений.

Женщина родила в 74 года в Индии (фото: pixabay.com)

Тем не менее, роженицу направили в отделение интенсивной терапии, чтобы дать ей время оправиться от стресса.

Также отмечается, что 74-летняя женщина не сможеть кормить детей грудным молоком.

Беременность также проходила без осложнений, так как женщина, несмотря на свой почтенный возраст, не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, недавно экс-глава Министерства здравоохранения Уляна Супрун рассказала о реформе детских домов.

Также Уляна Супрун рассказала о послеродовой депрессии и развенчала некоторые популярные мифы о материнстве.

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