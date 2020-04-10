73-летняя украинка после острого инфаркта победила коронавирус (видео)

Коронавирус в Украине выявили уже у более двух тысяч человек. Как известно, в группе риска COVID-19 пожилые люди с тяжелыми болезнями сердца, диабетом и так далее. Но 73-летняя жительница Винницкой области, имеющая серьезные недуги, смогла победить коронавирус. Что известно о чудесном исцелении - в материале Styler.

О выздоровлении самой старшей пациентки Винничины рассказал Сергей Моргунов, мэр Винницы, во время онлайн-брифинга по ситуации с эпидемией в регионе.

По словам Моргунова, у пожилой пациентки в анамнезе недавно перенесенный острый инфаркт. Кроме того, инфицирование штаммом SARS-CoV-2 привело к серьезным осложнениям - двусторонней пневмонии.

Пациентка уже вылечилась, и провела первый день после болезни дома. Моргунов пожелал женщине здоровья.

Чиновник также рассказал, что возраст заболевших в области от 10 месяцев до 73 лет и среди них - 31 медик. Вылечились уже 6 пациентов, в том числе один медработник из роддома.

Брифинг по коронавирусу в Винницкой области (видео: facebook.com/SAMorgunov)

В Винницкой области по состоянии на вечер 10 апреля 119 инфицированных коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в семи областях Украины и в одном городе ввели строгие ограничения на выходные 11-12 апреля, в том числе и запрет выходить из дому.