72-річна модель назвала напій для ідеальної шкіри: це є у кожній кухонній шафці

Що допомагає 72-річній моделі зберігати ідеальну шкіру

За словами супермоделі, яка виглядає набагато молодшою ​​за свої роки, догляд за шкірою - це як внутрішня, так і зовнішня робота і вона має бути збалансованою.

У неї є обов’язковий триступеневий режим і вона також знайшла для себе напій, який має ті властивості, що роблять шкіру краще та красивіше.

"Коли я була молодшою, у мене було більше проблем зі шкірою, ніж зараз, у тому числі висипання. Під час менопаузи я перестала носити макіяж, оскільки виявила, що він погано поєднується з припливами", - розповіла модель..

Жінки додала, що з часом вона помітила певні гормональні зміни, через що її шкіра стає більш сухою та чутливою до сезонних змін клімату та температури. Але їй досі допомагає особливий, але дуже простий напій для краси та якісний догляд за шкірою

ДжоАні Джонсон (фото: Getty images)

А саме зелений чай є секретним інгредієнтом ДжоАні для сяючої шкіри в 72 роки, і вибирала вона його дуже ретельно, адже є фахівцем з чайної промисловості й подорожувала, щоб вивчити чай і його цілющий вплив на мій організм.

"Я завжди схилялась до продуктів, у складі яких входить чай. Більшість чаїв, але особливо зелений, багаті потужними антиоксидантами, які захищають шкіру від зовнішніх стресових факторів, таких як забруднення та УФ-промені", - каже ДжоАні.

Захищаючи шкіру від окислювального стресу, чай може допомогти зберегти молодий вигляд і запобігти появі зморшок.

Але це не весь секрет, модель також підтримує хороший вітамінний режим, вона приймає вітамін С, вітамін D3, цинк, куркуму та імбир.

Чому зелений чай такий корисний для шкіри

Зелений чай багатий потужними антиоксидантами, які допомагають нейтралізувати вільні радикали в шкірі.

Зелений чай може допомогти зберегти молодість, захищаючи колір обличчя від вільних радикалів. Як наслідок, це запобігає появі зморшок і тонких ліній.

Секретний напій краси ДжоАні Джонсон (фото: Freepik)

Який догляд використовує супермодель

Її щоденний догляд за шкірою складається з очищення, тонера та кремів.

"Я використовую засіб для чищення S'Able Labs Qasil Cleanser, далі я використовую тонік S'Able Black Seed Toner, щоб зменшити пори та очистити шкіру. А також зволожуючий крем S'Able Baobab", - розповіла Джонсон.

"Раз на тиждень я пригощаю себе маскою для обличчя, щоб тонізувати та розслабити шкіру, а також чашкою гарного чаю", - доповнила свій рецепт краси модель.