72-летняя модель назвала напиток для идеальной кожи: это есть в каждом кухонном шкафчике

Что помогает 72-летней модели сохранять идеальную кожу

По словам супермодели, которая выглядит намного моложе своих лет, уход за кожей - это как внутренняя, так и внешняя работа и она должна быть сбалансированной.

У нее есть обязательный трехєтапный режим и она также нашла для себя напиток, который обладает теми свойствами, что делают кожу лучше и красивее.

"Когда я была моложе, у меня было больше проблем с кожей, чем сейчас, в том числе сыпь. Во время менопаузы я перестала носить макияж, поскольку обнаружила, что он плохо сочетается с приливами", - рассказала модель.

Женщины добавила, что со временем она заметила некоторые гормональные изменения, из-за чего ее кожа становится более сухой и чувствительной к сезонным изменениям климата и температуры. Но ей до сих пор помогает особый, но очень простой напиток для красоты и качественный уход за кожей.

ДжоАни Джонсон (фото: Getty images)

А именно зеленый чай является секретным ингредиентом ДжоАни для сияющей кожи в 72 года, и выбирала она его очень тщательно, ведь является специалистом по чайной промышленности, а также путешествовала, чтобы изучить чай и его целебное воздействие на мой организм.

"Я всегда склонялся к продуктам, в составе которых входит чай. Большинство чаев, но особенно зеленый, богаты мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от внешних стрессовых факторов, таких как загрязнение и УФ-лучи", - говорит ДжоАни.

Защищая кожу от окислительного стресса, чай может помочь сохранить молодой вид и предотвратить появление морщин.

Но это не весь секрет, модель также поддерживает хороший витаминный режим, принимает витамин С, витамин D3, цинк, куркуму и имбирь.

Почему зеленый чай так полезен для кожи

Зеленый чай богат мощными антиоксидантами - они помогают нейтрализовать свободные радикалы в коже.

Зеленый чай может помочь сберечь молодость, защищая цвет лица от свободных радикалов. Как следствие, это предотвращает появление морщин и тонких линий.

Секретный напиток красоты Джоанни Джонсон (фото: Freepik)

Какой уход использует супермодель

Ее ежедневный уход за кожей состоит из очищения, тонера и кремов.

"Я использую чистящее средство S'Able Labs Qasil Cleanser, далее я использую тоник S'Able Black Seed Toner, чтобы уменьшить поры и очистить кожу. А также увлажняющий крем S'Able Baobab", - рассказала Джонсон.

"Раз в неделю я угощаю себя маской для лица, чтобы тонизировать и расслабить кожу, а также чашкой хорошего чая", - дополнила свой рецепт красоты модель.